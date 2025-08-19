Bagare
2025-08-19
Bagare till Meza Fresh AB
Är du passionerad för bakverk och vill arbeta i en kreativ och serviceinriktad miljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-19Om företaget
Meza Fresh AB är en modern och serviceinriktad livsmedelsbutik med en konditorihörna där kvalitet och kundupplevelse står i fokus.Arbetsuppgifter
Baka bröd, tårtor, bakverk och andra konditoriprodukter.
Säkerställa att hygien- och kvalitetsrutiner följs.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och god servicekänsla.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bagare/konditor eller relevant utbildning.
Är noggrann, kreativ och brinner för kvalitetsbakning.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har god känsla för kundservice och arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
En trygg och stimulerande arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper och kreativitet.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till mezafreshab@gmail.com
Märk ansökan med "Bagare".
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: mezafreshab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meza Fresh AB
(org.nr 559522-5409)
Hjärtlandavägen 13 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Kontakt
Zeen Alashkar mezafreshab@gmail.com 0769140497 Jobbnummer
9466044