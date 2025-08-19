Bagare

Meza Fresh AB / Bagarjobb / Sävsjö
2025-08-19


Bagare till Meza Fresh AB

Är du passionerad för bakverk och vill arbeta i en kreativ och serviceinriktad miljö? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-08-19

Om företaget
Meza Fresh AB är en modern och serviceinriktad livsmedelsbutik med en konditorihörna där kvalitet och kundupplevelse står i fokus.

Arbetsuppgifter
Baka bröd, tårtor, bakverk och andra konditoriprodukter.
Säkerställa att hygien- och kvalitetsrutiner följs.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och god servicekänsla.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bagare/konditor eller relevant utbildning.
Är noggrann, kreativ och brinner för kvalitetsbakning.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Har god känsla för kundservice och arbetsmiljö.

Vi erbjuder:
En trygg och stimulerande arbetsplats med härliga kollegor.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper och kreativitet.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till mezafreshab@gmail.com. Märk ansökan med "Bagare".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: mezafreshab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meza Fresh AB (org.nr 559522-5409)
Hjärtlandavägen 13 (visa karta)
576 33  SÄVSJÖ

Kontakt
Zeen Alashkar
mezafreshab@gmail.com
0769140497

Jobbnummer
9466044

