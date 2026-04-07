Badvärd
First Camp Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Svalöv Visa alla fastighetsskötarjobb i Svalöv
2026-04-07
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Camp Sverige AB i Svalöv
, Eslöv
, Landskrona
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vilka är First Camp?
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi befinner oss i en stark tillväxtresa och har utvecklats från cirka 100 MSEK i omsättning 2016 till över 1 000 MSEK på bara några år - tack vare både expansion och förvärv.
Med över 2 500 medarbetare arbetar vi tillsammans mot en gemensam vision: att skapa världens ledande campingkedja och leverera minnesvärda upplevelser för våra gäster - varje dag.
Vad innebär rollen?
Som badvärd har man det övergripande ansvaret över badanläggningen under dagtid. Det innefattar städning av omklädningsrum, rensa filter, se till att det är rent och snyggt på området och hålla det rent under dagen.
Man har också ett ansvar över säkerheten och ska vara beredd på att rycka in om det behövs. Hlr -utbildning får man här via jobbet.
Jobbet kan även innebära arbetsuppgifter på andra avdelningar.
Vem söker vi?
Vi söker någon med stort eget driv, trivs att jobba ensam. Någon med öga för detaljer som ser vad som behövs göras som hela tiden cirkulerar runt. Vi söker även någon social och framåt person som pratar med gästerna där nere och är tillmötesgående.
Som alla tjänster hos oss så söker vi någon som är flexibel och kan hjälpa till på flera avdelningar. Vi är ett team här.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst företag med både hjärta och framåtanda. Rollen kan se olika ut beroende på område, men gemensamt är att du blir en del av ett team som hjälps åt, delar kunskap och har nära mellan ansvar och gemenskap.
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2026-04-07Anställningsvillkor
Tjänsten är en säsongsanställning på 50 - 100% och innefattas av kollektivavtal med inledande provanställning. Lön och villkor enligt HRF kollektivavtalSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om detta låter som rätt möjlighet för dig.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kan du få genomföra rekryteringstester som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7520960-1931752". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Blinkarpsvägen 3 (visa karta
)
268 68 RÖSTÅNGA Arbetsplats
First Camp Kontakt
Johanna Nilsson johanna.nilsson@firstcamp.se Jobbnummer
9839113