Badvärd 2026
2025-12-15
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som badvärd ska du hålla uppsikt över de badande i bassängen, sköta dagliga sysslor som rutiner vid öppning/stängning, hålla rent och snyggt både på inomhus- och utomhusytor, se till att badet är en trevlig plats att komma till och vara behjälplig vid frågor från badgäster.
Det kan hända att du ställs inför uppgifter som inte ingår i arbetsbeskrivningen men som behöver lösas och framförallt ska du vara beredd på att rädda liv.
När du arbetar som badvärd ingår du i ett team tillsammans med övriga badvärdar och om någon blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan genomföra ett arbetspass hjälps teamet åt för att täcka upp för varandra.
Som anställd badvärd genomgår du en utbildning i Första hjälpen och vattenlivräddning.Kvalifikationer
Du ska ha god vattenvana och simkunnighet.
Du ska ha fyllt minst 16 år, ha god social kompetens samt vara ordningsam, noggrann, tålmodig och engagerad. Du ska kunna ta egna initiativ och vara bekväm med att arbeta med och kring människor.
Alla anställda genomför utbildning i Första hjälpen och vattenlivräddning som ges av Livräddarna Skövde inför anställningens början men det är meriterande om du har sådan eller jämförbar utbildning sedan tidigare.
Du gillar att vara utomhus och klarar av att hantera både varma och kalla dagar.
Du behöver vara flexibel och hjälpsam, både gentemot dina kollegor och mot besökare.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker när ansökningsperioden är avslutad.
Vi söker även simlärare till simskolan som genomförs 15 juni-3 juli och det är möjligt att söka både tjänsten som badvärd och som simlärare. Vi söker även en samordnare till Guldkroksbadet med utökat ansvar för simskola och badvärdar. Ersättning
