Badvärd - Himmelstalundsbadet
2025-12-30
Vi söker Badvärdar & Team-leaders till
Himmelstalundsbadet 2026
Vi söker engagerade och ansvarstagande badvärdar till sommarsäsongen på Himmelstalundsbadet i Norrköping. Den preliminära arbetsperioden pågår från 30:e maj till 9:e augusti 2026.
Som badvärd arbetar du i skift (förmiddag/eftermiddag) både vardagar och helger, du bidrar till att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö för våra besökare. Utöver badvärdstjänsterna erbjuder vi även två roller som Teamleader, med utökat ansvar för bland annat schemaläggning och platsansvar. Ange "Teamleader" i din ansökan om du vill bli aktuell för den rollen.
VI SÖKER DIG SOM:
Är simkunnig och har en god fysik. Kan dyka ner under vattnet djupare än tre meter.
• Tycker om att jobba med människor och i team
• Vill och kan ta ansvar
• Har god språkkunskap i svenska och gärna andra språk
• Har en förmåga att hålla fokus på arbetsplatsen och är stresstålig
• Tjänsten innebär ständig kontakt med badgäster och kollegor därför är det viktigt att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad
KRAV:
• 18 år
• HLR-utbildning (NKK anordnar det för dig)
• Livräddningsmärket Guldbojen (NKK - genomför detta innan intervju, med anledning av att du måste klara av detta för att få jobbet)
Guldbojen:
• Simma 100 m valfritt simsätt följt av 50 m simning med livboj följt av 50 m bogsering av jämnstor kamrat i livboj. Maxtid 8 minuter.
• Start i vattnet för 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddnings-docka eller jämnstor person från 4 meters djup följt av 25 meters bogsering av kamrat i livboj. Maxtid 1 minut 50 sekunder.
• Vid bassäng grundare än angivet djup ska upptagningen föregås av 5 meter längd-dykning.
• Upptagning av person på bassängkant, brygga eller strand. Redogöra för mun till munandning, larmrutiner samt visa stabilt sidoläge.
ANSÖKAN:
Välkommen med din ansökan senast 1mars 2026
mejla CV och personliga brev till: philip.lovbom@nkk.se
Norrköpings Kappsimningsklubb
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: philip.lovbom@nkk.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kappsimningsklubb, NKK med firma Res
Himmelstalundsbadet (visa karta
)
602 19 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings Kappsimningsklubb (NKK) Kontakt
Philip Lövbom philip.lovbom@nkk.se 0766-778661 Jobbnummer
9666465