Badbiträde vikariat
2025-10-30
Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap och fritid. I Skara har vi livsstilen som konkurrenskraft, här är det lätt att få livet att gå ihop. Inom verksamheten finns folkbiblioteket, forskningsbiblioteket med lek- och lärutställningen Bokäventyret, kulturevenemang, idrottsturism, föreningsstöd, badhus, idrotts-, mäss- och fritidsanläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, allmänkultur, evenemang ,idrottsturism, föreningsstöd och fritidsverksamhet samt driver ett nära arbete med kommunens föreningar. Verksamheterna styrs av kultur- och fritidsnämnden.
Vilans Fritidsområde är kommunens samlade plats för fritidsaktiviteter och området är inne i en oerhört spännande utvecklingsfas med ny anläggningar och verksamheter. Vår kärnverksamhet är badhuset men området består också av idrottshallar, ishall, friidrottsarena och fotbollsfält. Fritidsområdet ansvarar för föreningsarbete, föreningsbidrag samt utveckling av olika fritidsområden som exempelvis Petersburg.Vi driver också ett nära samarbete med lokala aktörer inom kommunen, studieförbund, föreningar och näringsliv. Laganda, öppenhet och närhet är de ledord som ska prägla verksamheten. Hos oss har många föreningar sin aktiva verksamhet som till exempel brottning, judo, dans, innebandy, handboll och simning.
Arbetet innebär
Som badbiträde i Skara kommun kommer du att arbeta på Vilan badet tillsammans med andra badbiträden, vaktmästare och administrativpersonal.
Arbetsuppgifterna innebär arbete i reception samt att vara kioskbiträde och badvärd.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trygg i vattnet. Du behöver också ha en hög servicekänsla och ha förmåga att skapa en positiv upplevelse för våra kunder och besökare.
Kvalifikationer
Du måste vara simkunnig klara ett simtest på 200m (50 meter ryggsim)
• Klara ett livräddningstest: simma 25 meter, dyka ned och hämta en docka och bogsera den 50 meter
Tidigare arbetslivserfarenhet från badhus är inget krav men meriterande.
Övrig information och förmåner
Urval och tillsättning kan komma att ske löpande.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister.
Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/174". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Vilans fritidsområde Kontakt
Jytte Rixman Svantesson 0511-32065 Jobbnummer
9582387