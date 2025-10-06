BackOfficemedarbetare
2025-10-06
Vi är fjorton unika elhandelsbolag i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Vi lever på långsiktigt nöjda kunder som själva väljer sin elleverantör!
Att vara en del av Elify Energy Group innebär en fartfylld resa som uppmuntrar till ansvarstagande och såklart att ha kul på jobbet!Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
I rollen som BackOfficemedarbetare så kommer du främst att arbeta med efterfrågan utav elleveranser, avtals- och ärendehantering. Fokus i rollen är att effektivt hantera och övervaka inkommande avtal och elleveranser, från tecknandet utav avtal till påbörjad elleverans.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Ordermejl
Ärendehantering
Efterfråga elleveranser
Viss kontakt med jämförelsesidor samt elnätsbolag
Vem är du?
Du har tidigare erfarenhet av BackOffice, kundservice eller motsvarande erfarenhet.
Du behärskar svenska och engelska på en flytande nivå, i både tal och skrift. Om du kan fler språk, så är detta meriterande.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och bidrar gärna med egna tankar och idéer.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av CRM-system.
Tidigare erfarenhet av Officepaketet.Utbildningsbakgrund
Alla nyanställda får en internutbildning inom elmarknaden under sin första tid. Utbildningen är på plats och med full betalning.
Bra att veta
Under vår rekryteringsprocess så gör vi en bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare.Om tjänsten
Anställningsvillkor: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Vardagar, 07:30-16:30.
Lön: Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elify Energy Group AB
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/
246 21 LÖDDEKÖPINGE Jobbnummer
9540943