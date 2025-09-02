Backoffice Administratör
2025-09-02
Vi söker vår nästa stjärna till Backoffice - är det du?
Verbal är ett personligt och växande bolag med en tydlig vision: att vara en schysst mobiloperatör. Vi är en mindre, fristående operatör i Telenors nät och har funnits sedan 2007. De senaste åren har vi vuxit kraftigt - och nu söker vi dig som vill vara med på vår resa framåt!
Varför Verbal?Hos oss får du vara en del av en tillväxtresa där kundfokus och arbetsglädje går hand i hand. Vi är lika stolta över våra fantastiska kundomdömen som över att vara ett Great Place To Work.
Hos oss får du:
Marknadens bästa service
Ett tight och engagerat team
En arbetsplats där människor trivs, utvecklas och har kul
Din roll
Som Backoffice Administratör är du en nyckelperson som ser till att både kunder och säljteam får det stöd de behöver.
Du kommer bland annat att:
Hantera kundärenden, produktinköp och mobilväxelkonfiguration
Registrera abonnemang, sköta nummerflyttar och kvalitetssäkra inkommande ordrar
Stötta våra säljare i deras dagliga arbete med support och expertis.
Arbeta självständigt men alltid som del av ett tight och hjälpsamt team
Vara med och förbättra våra arbetssätt - vi älskar nya idéer och initiativ
Du kommer att arbeta på vårt huvudkontor i Nacka, endast 5 minuter från Slussen.
Vem är du?Vi söker dig som är:
Serviceinriktad - Lösningsorienterad och vill alltid ge det lilla extra
Analytisk & affärsmässig - Ser helheten och tar beslut som gynnar teamet
Flexibel & prestigelös - Trivs med förändringar och hög aktivitet
Stresstålig - Behåller lugnet även under press
Nyfiken & proaktiv - Tar initiativ och vågar testa nya idéer
Meriterande: Erfarenhet från telekom eller administrativt arbete.
Kvalifikationer Minst 1 års erfarenhet av administrativt arbete
God datorvana, gärna erfarenhet av CRM-system
Grundläggande kunskaper i Microsoft Excel
Flytande svenska i både tal och skrift
Vad vi erbjuder Fast lön
Friskvårdsbidrag
Certifierat Great Place To Work
Gedigen onboarding och utbildning
En kultur där gemenskap, utveckling och arbetsglädje står i centrum
Häng med på resan!
Vill du bli en del av ett bolag där du får vara dig själv, utvecklas i din roll - och ha riktigt kul på vägen? Då är Verbal rätt plats för dig!
Ansök nu - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verbal AB
(org.nr 556703-0886) Arbetsplats
Verbal Kontakt
Oskar oskar.rennerhorn@verbal.se 076 558 91 31 Jobbnummer
9488912