Backendutvecklare till Diffinder
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-17
, Mjölby
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, Finspång
, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Diffinder är ett snabbväxande techbolag som har hittat rätt på marknaden. Vår mjukvara för revision och transaktionsanalys används dagligen av nöjda kunder och har snabbt blivit ett uppskattat verktyg i branschen. Nu växlar vi upp och söker en Backend/Fullstack Developer som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Läs mer om Diffinder härPubliceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som utvecklare hos oss kommer du att arbeta i ett litet, sammansvetsat team där vi itererar snabbt och tar beslut nära både kund och produkt. Fokus ligger på backendutveckling, men hos oss finns också möjlighet att bredda sig inom områden som DevOps, AI och testutveckling beroende på intresse och erfarenhet. Du får stort utrymme att påverka både lösningar, teknikval och hur vi utvecklar teamet framåt.
Du kommer bland annat att:
Bygga och vidareutveckla backendlösningar i Rust
Arbeta med vår eventdrivna och meddelandebaserade arkitektur
Vara med och utveckla skalbara lösningar med fokus på prestanda, kvalitet och användarnytta
Delta i hela utvecklingsprocessen – från idé och design till implementation och förbättring
Bidra med nya perspektiv och utforska nya tekniker och arbetssättProfil
Vi tror att du har:
Civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet inom relevant område
Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling
Erfarenhet av programmering i Rust, C++ eller liknande språk
Erfarenhet av distribuerade system eller ett intresse för eventdriven arkitektur
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av eventdrivna system eller eventdriven arkitektur
Kunskaper inom DevOps och/eller AI-lösningar
Erfarenhet av testutveckling
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar att få saker gjorda. Du tar ansvar för ditt arbete, är initiativtagande och ser vad som behöver göras utan att vänta på att någon annan ska peka ut riktningen. Samtidigt är du nyfiken och tycker om att utvecklas, testa nya idéer och bidra till teamets framgång.
Hos oss får du stor påverkan och ser snabbt hur det du bygger används och skapar värde för våra kunder. Du blir delaktig i hela processen eftersom hela teamet är med i dialogen med våra användare och tillsammans driver produktutvecklingen framåt. Vi hjälps åt, uppmuntrar varandra att prova nya idéer och växer tillsammans.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där resultat och samarbete värderas högt. Om du vill vara en del av en snabbväxande organisation med stort användarfokus och stark teamkänsla, skicka in din ansökan redan idag och följ med oss på vår fortsatta resa.
Ansökan I den här rekryteringen samarbetar Diffinder med Skill. Då det är semestertider påbörjas urvalet först under vecka 32.
Har du frågor om tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! #LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950246-2106295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
10005824