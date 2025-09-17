Backendutvecklare Java Till Remondis
2025-09-17
Vill du vara med och forma framtidens återvinning med kod som verktyg och hållbarhet som mål? På REMONDIS kombinerar vi teknik med miljönytta och söker nu en nyfiken och lösningsorienterad Backendutvecklare som vill vara med och driva vår digitala transformation. Hos oss får du chansen att utveckla smarta, skalbara system som bidrar till en mer cirkulär ekonomi samtidigt som du påverkar både teknikval och hur vi arbetar. Välkommen till ett företag där ditt arbete gör verklig skillnad!
OM TJÄNSTEN
REMONDIS befinner sig på en stark tillväxtresa i Sverige och söker nu en lösningsorienterad och teknikintresserad Backendutvecklare. I rollen blir du en central del av vårt digitaliseringsteam och spelar en nyckelroll i att utveckla framtidens tekniska lösningar inom återvinning och cirkulär ekonomi. Du är med och bygger robusta, skalbara system som stöttar såväl interna processer som externa kundlösningar - alltid med hållbarhet i fokus.
I nära samarbete med andra utvecklare, produktägare och verksamhet arbetar du i en miljö där teknik är ett verktyg för att lösa verkliga problem. Ofta har du direktkontakt med slutanvändare, vilket ger dig en djupare förståelse för hur dina lösningar används i praktiken och vilken nytta de skapar. Här får du stort utrymme att påverka allt från teknikval till arkitektur och arbetssätt - i en bransch där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med design, utveckling och förvaltning av tjänster i Java (Spring) och Python. Vidare ingår arbete med infrastruktur som kod, API:er och integrationslösningar samt att säkerställa säker och testbar kod.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Designa, utveckla och förvalta tjänster i Java (Spring) och Python
• Arbeta med infrastruktur som kod, primärt i Terraform och molnmiljöer
• Bygga API:er och integrationslösningar mot externa plattformar
• Säkerställa säker, testbar och underhållbar kod
• Delta i arkitektur och designbeslut för nya tekniska lösningar
• Stödja digitalisering och användning av AI för att effektivisera verksamheten
• Vid intresse även bidra till frontend (React och React Native)
VI SÖKER DIG SOM
Tar initiativ och är ansvarstagande. Vårt team är litet, men kontaktytorna många, vilket innebär att förmågan att samarbeta och kommunicera med andra inom bolaget är av yttersta vikt. Vidare ser vi att du är energisk, nyfiken och visar ett stort intresse för helheten av systemutveckling - från infrastruktur till användargränssnitt. För att kvalificera dig för tjänsten ser vi även att du har:
• Minst två års arbetslivserfarenhet i Java och Spring
• Grundläggande kunskaper i Python
• Relevant eftergymnasial IT-utbildning, exempelvis kandidatexamen eller YH-utbildning med inriktning mot systemutveckling
• Vana att arbeta i molnmiljöer och med Terraform
• Erfarenhet av moderna CI/CD-flöden och Git
• Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt i team
• Flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av frontendutveckling i React och/eller React Native
• Tidigare arbete i komplexa systemmiljöer med höga krav på datasäkerhet och tillgänglighet
• Erfarenhet av att använda AI för att effektivisera organisationer och förbättra processer
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
OBS! På grund av den stundande semestern kommer rekryteringsprocessen att ta ordentlig fart först efter vecka 34. Vi hanterar ansökningarna löpande fram till dess och kontaktar dig tidigare om möjlighet finns.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
