Backendutvecklare
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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Är du en person som vill koda för något större än bara nästa feature? Vill du nörda ner dig i teknik samtidigt som du förbättrar hela Sveriges hälsa? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som backendutvecklare hos oss jobbar du i ett agilt team där ni tillsammans levererar värde. Hela teamet fokuserar på backend och målet är att skapa robusta digitala tjänster för övriga myndigheten. Vi arbetar kvalitativt i alla led genom både utveckling och testautomatisering. Teamet ansvarar gemensamt för kvaliteten, hjälper varandra där det behövs och driver utvecklingen av våra plattformslösningar. Vi strävar efter att vara i teknisk framkant och du får både eget ansvar och en tydlig roll i helheten.
Du får vara med och bygga komponenter som skapar förutsättningar för nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi är på en resa där teknik, data och samhällsnytta möts. För att Sverige ska få en mer sammanhållen och tillgänglig digital vård söker vi utvecklare som vill skapa smarta lösningar med verklig påverkan, från första dagen.
Om dig
I din roll som utvecklare rör du dig obehindrat mellan olika verktyg och miljöer samtidigt som du i grunden är vass på att lösa komplicerade problem. Du är samarbetsinriktad och trivs på jobbet när du får jobba mot gemensamma mål. Det är en självklarhet för dig att driva på ditt eget arbete samtidigt som du också är delaktig i implementeringen av förändringar i teamet.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning om minst 180 hp (120 gamla poäng) inom data/it alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
flera års erfarenhet av arbete som systemutvecklare där du har använt dig av Java och JPA/Hibernate
några års erfarenhet av containertekniker som Docker, Kubernetes och OpenShift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av arbete med skalbara REST‐API:er
erfarenhet av arbete med Quarkus, Spring Boot eller annat motsvarande modernt Java-ramverk för mikrotjänster
erfarenhet av säkerhetsutveckling med hjälp av exempelvis Oauth2 och SAML
erfarenhet av loggstandardisering som JSON‐loggar och korrelations‐ID
erfarenhet av prestanda- och svarstidstester samt plattformsarbete.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Per Sjögren, 010-458 6276.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Gabriela Plachecka, gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 4 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Utveckling av plattformar, Utveckling 2 Kontakt
rekryterande chef
Per Sjögren 010-4586276 Jobbnummer
9970562