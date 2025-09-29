Backend-utvecklare - Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Backend-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en Backend-utvecklare som vill vara med och utveckla moderna, skalbara lösningar. I rollen blir du en del av ett engagerat team där du bidrar till både teknik och arbetssätt genom praktisk utveckling, samarbete över discipliner och kontinuerliga förbättringsinitiativ.

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla backend-funktioner i en dynamisk och snabbrörlig miljö.
Samarbeta nära utvecklare inom backend, iOS, Android samt med produktägare, designers och data scientists för att ta fram hållbara lösningar.
Sätta upp experiment för nya funktioner som bidrar till lärande och förbättring av tjänster.
Designa och utveckla skalbara backend-system och API:er i samverkan med interna intressenter.
Delta aktivt i kodgranskningar, både ge och ta emot feedback, för att säkerställa kvalitet och sprida best practices.
Bidra till den gemensamma plattformen och backend-utvecklingen inom organisationen.Kvalifikationer
Erfarenhet av backendutveckling.
God kommunikationsförmåga och förmåga att förklara idéer samt ställa relevanta frågor.
Grundläggande kunskaper i systemdesign, datastrukturer och algoritmer.
Förmåga att analysera problem och bidra med pragmatiska lösningar.
Engagerad och kvalitetsmedveten med fokus på att leverera hållbar kod.
Trivs med lagarbete och samarbete över olika roller och kompetenser.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete i tvärfunktionella team.
Intresse för att utveckla både teknik och processer.
Start/Längd
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9531699