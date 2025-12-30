Backend .NET Developer (distansarbete)
Vår kund är ett framgångsrikt globalt industriföretag. För deras räkning söker vi nu en erfaren .NET-utvecklare som gillar att ligga i framkant. Du kommer att arbeta med utveckling av avancerade, kundnära system för bland annat produktkonfiguration och e-handel.
Om rollen
Du blir du en nyckelperson i ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam. Tillsammans utvecklar ni skalbara, molnbaserade tjänster baserade på en modern teknikstack som kombinerar .NET på backend med React och TypeScript på frontend. Du kommer att arbeta med mikrotjänster, headless-arkitektur och API:er som driftas i Google Cloud Platform (GCP). Arbetssättet präglas av DevOps-principer, automatisering och CI/CD.
Du blir en integrerad del av ett större team på över 20 personer, där samarbete över discipliner är centralt.
Vi tror att du har:
Mångårig erfarenhet av backend-utveckling i .NET / C#
God förståelse för mikrotjänster, API-design och headless-arkitektur
Erfarenhet av att arbeta med GraphQL och/eller REST API:er
Kunskap om Git, DevOps-praktiker och agil utveckling
Kännedom om Docker och erfarenhet av GCP eller annan molnplattform
Ett starkt driv och en god kommunikativ och samarbetsinriktad inställning
Det är meriterande om du även har:
Praktisk erfarenhet av Optimizely CMS
Kunskap inom frontend-utveckling med React och TypeScript
Erfarenhet av digital handel eller upplevelsebaserade plattformar
Vana vid att arbeta med headless CMS eller e-handelsplattformar
Teamet är distribuerat och för den här rollen jobbar du primärt hemifrån. Efter inledande uppstartsvecka, förväntas du vara på plats i Karlskrona ca en dag i månaden.
Om du tycker att vårt förslag är intressant och du uppfyller ovanstående krav för tjänsten, tveka inte att ansöka.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
About Comstream:
Comstream is a dynamic and growing organization with approximately 80 employees. We specialize in connecting top IT talent with ambitious growth companies, while also delivering outstanding customer support across a wide range of industries. In addition, we proudly develop and continuously improve our proprietary SaaS platform, Jobshark, designed for tech recruitment and freelancing.
Over the past few years, we've achieved significant growth - and we're just getting started. If you're looking to join an international company with a welcoming welcoming, Scandinavian-inspired culture, Comstream could be the perfect fit. We're committed to your professional development and offer an environment where you're empowered to thrive.
At Comstream, teamwork is the foundation of everything we do. We foster a culture where every voice is heard, and where collaboration, freedom, and empowerment aren't just values - they shape the way we work every day. Here, you'll have the opportunity to make a meaningful impact.
For more information, please visit: www.comstream.eu
