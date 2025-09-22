Backend Engineer - Java AWS
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Assignment Description
Our client is seeking an experienced Backend Developer to join their Robotics team in Huskvarna. In this role, you will play a key part in designing, developing, and scaling cloud-based backend services that power our next-generation robotic solutions. You will work closely with cross-functional teams to deliver robust and scalable microservices within a modern cloud environment. The assignment requires onsite presence at our Huskvarna location three days per week.
Tasks:
Design, develop, and maintain backend services using Java (Java 11+) Build and manage distributed systems and microservices for robotic applications Collaborate with DevOps engineers to deploy and operate systems on AWS using services such as Lambda, ECS/EKS, DynamoDB, S3, and API Gateway Participate in defining and implementing CI/CD pipelines and container-baseddeployments using Docker and Kubernetes Support and enhance infrastructure as code practices (e.g., Terraform or CloudFormation) Engage in code reviews, testing, and performance tuning to ensure high-quality deliverables Work in an agile, cross-functional team environment, contributing to all phases of the development lifecycle.
Required skills:
• Strong proficiency in Java, preferably Java 11 or newer Hands-on experience with AWS services including Lambda, ECS/EKS, DynamoDB, S3, and API Gateway - Demonstrated experience in building and maintaining distributed systems and microservices architectures - Familiarity with CI/CD tools and practices, as well as container technologies such as Docker and Kubernetes - Knowledge of infrastructure as code tools like Terraform or CloudFormation is a plus - -.Excellent problem-solving skills and ability to work independently as well as collaboratively - Fluent in English (Swedish proficiency is a bonus) - Availability to work onsite in Huskvarna 3 days per week
