Bäckängsgymnasiet söker två rektorer
2026-02-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete i en gymnasieskola där kvalitet, elevens utveckling och professionellt lärande står i centrum. Bäckängsgymnasiet är en unik gymnasieskola med ett spännande programutbud, kvalificerad och inspirerande personal och en varm och social kultur. Hos oss får motiverade elever goda möjligheter att utveckla både sig själva och andra och kunskapen de förvärvar befästs över lång tid. Skolans ledord är kunskap, kärlek och kultur. Det finns också en inkluderande elevsocial föreningsrörelse. Bäckängsandan kännetecknas av samarbete, engagemang och en stark vi-känsla.
Din nästa arbetsplats
Skolan ligger centralt i Borås och är just nu under ombyggnation för att skapa de bästa förutsättningarna för en attraktiv och god lär- och arbetsmiljö för elever och personal. Sammanlagt är vi ca 1600 elever och ca 180 personal. Vi är organiserade dels i pedagogiska tvärvetenskapliga arbetslag, dels i sektorsvisa ämnesgrupper, samtliga lärare är legitimerade och behöriga. Här möts tradition och utveckling i en stabil organisation där många medarbetare väljer att stanna över tid. På skolan finns elevhälsa, studiecenter, bibliotek, cafeteria och en serviceorganisation för kost, lokalvård, vaktmästeri, IT och administration. Vi utvecklar verksamheten tillsammans och värnar en god arbetsmiljö där engagemang, samarbete och tillit står i centrum.
Ledningsgruppen på skolan består, förutom gymnasiechefen, av fem rektorer och två enhetschefer för stöd och service. Två av våra rektorer kommer att gå i pension och därför söker vi två nya kollegor till hösten 2026:
Rektor - Estetiska programmet, med musik, dans, teater, bild och form
Rektor - Humanistiska programmet och Introduktionsprogrammen (IM) tillika samordnande rektor av IM inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Som rektor är du en av skolans pedagogiska ledare med ansvar för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande studiemiljö. Du leder verksamheten med fokus på elevernas lärande, måluppfyllelse och långsiktiga utveckling, samtidigt som du bidrar aktivt till hela skolans framdrift. I uppdraget ingår att:
Leda och utveckla utbildningen inom din enhet med tydligt fokus på kvalitet och resultat
Driva systematiskt kvalitetsarbete med planering, uppföljning, analys och åtgärder
Arbeta strategiskt med resultat, elevprogression och trivsel
Säkerställa en god arbetsmiljö och ett hållbart medarbetarskap
Ansvara för personal, arbetsmiljö och budget inom ramen för uppdraget
Samverka nära med elevhälsa, personal och övriga funktioner på skolan
Bidra till utbildningarnas attraktionskraft och långsiktiga kvalitet
Med utgångspunkt i Bildningsstaden Borås finns skolans utvecklingsarbete formulerat i utvecklingsplanen. Inför 2027 så kommer planerna att revideras och du kommer vara en viktig del i det utvecklingsarbetet.
Du som söker
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, exempelvis lärarutbildning, samt erfarenhet av skolledarskap i liknande verksamhet eller annan relevant ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har påbörjat eller genomfört rektorsutbildningen.
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar förtroende genom tydlighet, lyhördhet och ett genuint intresse för både elever och medarbetare. Du har förmåga att omsätta mål i konkret handling och arbetar strategiskt och långsiktigt samtidigt som du är operativ när situationen kräver det. Du har god kommunikativ förmåga och bygger en kultur av delaktighet, samarbete och engagemang. Att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna över tid är en självklar del av ditt ledarskap. Vidare kräver rollen god samarbetsförmåga då du samverkar med såväl kollegor inom skolan som med externa aktörer som påverkar skolutveckling och elevstödjande verksamheter.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta:
Gymnasiechef - Martin Eklöf, 033-35 79 39, martin.eklof@boras.se
Rekryteringskonsult - Pia Strandh, 073-340 92 13, pia.strandh@capus.se
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare på heltid. 100%.
Tillträde: Tillträde: Hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Löneform: Enligt avtal.
Borås Stad erbjuder ett meningsfullt arbete, professionella kollegor och goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Du får introduktion och stöd i chefsrollen samt möjlighet att arbeta i en organisation där utveckling och samarbete står starkt. Läs mer om Borås Stads personalförmåner Förmåner - Borås Stad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås. Bildningsstaden Borås - Borås Stad
Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom gymnasieskolan. Så ansöker du
