B2B-säljare till Newman Bil

2025-08-08
Är du en relationsskapare som drivs av att göra affärer och skapa långsiktigt värde för dina kunder? Nu söker Newman Bil ytterligare en engagerad kollega som vill ta en nyckelroll inom försäljning av transportbilar och bli en del av vårt engagerade B2B-team. Tillsammans med ett gäng drivna och affärsfokuserade kollegor får du vara med och ta vår affär till nästa nivå. Hos oss präglas kulturen av tillit, eget ansvar och en miljö där du har stora möjligheter att påverka din vardag.
Newman Bil är en väletablerad fullserviceanläggning i Hässleholm med stark lokal förankring och en passion för bilar, människor och kundupplevelse. Vi representerar några av marknadens mest välrenommerade varumärken och kombinerar det bästa av det personliga mötet med hög servicegrad och pålitliga lösningar.
Om tjänsten Som B2B-säljare har du ett helhetsansvar genom hela försäljningsprocessen med särskilt fokus på att identifiera nya affärsmöjligheter och bygga din egen kundportfölj. Du spelar en central roll i att skapa starka relationer, representera välkända varumärken och guida varje kund till rätt lösning utifrån deras behov.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Nykundsbearbetning och aktiv försäljning
Leda hela försäljningsprocessen av transportbilar
Skapa värde för kunden genom rådgivning och behovsbaserade lösningar
Din profil Vi söker dig som är affärsmässig, lösningsorienterad och relationsskapande. Du har lätt för att anpassa dig till olika människor och situationer, trivs i ett högt tempo och gillar variation i vardagen. Med ett starkt intresse för både bilar och affärer är du en trygg rådgivare som bygger förtroende och långsiktiga samarbeten.
Du trivs ute hos kund, där affärerna händer och ser bilen som ditt mobila kontor.
Med en stark egen motor kombinerar du struktur med högt engagemang. Du tar initiativ, ser möjligheter och tvekar aldrig att kavla upp ärmarna för att driva affären hela vägen i mål
Du talar och skriver obehindrat på svenska
Innehar B- körkort
Erfarenhet inom försäljning
Vi erbjuder dig Med starka varumärken, lokal förankring och service i toppklass ger vi dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas och växa i din roll. Du blir en del av ett erfaret team där laganda, kunskap och engagemang står i centrum.
I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
