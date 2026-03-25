B2B-säljare i Karlskrona
Our Stars AB / Säljarjobb / Karlskrona Visa alla säljarjobb i Karlskrona
2026-03-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Our Stars AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi fortsätter att växa och söker nu fler skickliga säljare som vill vara med och driva vår expansion framåt. Här får du möjligheten att arbeta med helhetslösningar inom telefoni, IT och fordonslösningar - i en organisation som kombinerar stabilitet med högt tempo och tydligt affärsfokus.
Du kliver in i en professionell och välorganiserad säljmiljö där du får rätt förutsättningar att lyckas från start.
Vi tror på struktur, kvalitet och långsiktighet, både i våra kundrelationer och i hur vi bygger vårt team.
Det här får du
Fast lön - en stabil grund
Provision utan tak - du påverkar din egen inkomst
Tre starka affärsområden - telefoni, IT och fordonslösningar
Tydliga mål och strukturer med nära stöd i din utveckling
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för hela affären - från första kontakt till avslut. Du hjälper företag att utveckla sina arbetssätt genom smarta lösningar inom kommunikation, IT och fordonsflotta.
Du arbetar i en resultatinriktad miljö där samarbete, tempo och kvalitet är centrala delar av vardagen.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Genomföra säljmöten via telefon, digitalt och fysiskt
Arbeta proaktivt med nykundsbearbetning
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva affärer framåt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning via telefon, gärna inom B2B
Alternativt har en stark B2C-bakgrund och vill ta nästa steg
Är målinriktad, strukturerad och affärsdriven
Vill utvecklas långsiktigt i en professionell miljö
Varför denna roll?
Här får du arbeta med en bred och relevant lösningsportfölj som skapar tydligt värde för kunderna. Kombinationen av rätt verktyg, starkt stöd och tydliga processer ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Du blir en del av ett engagerat team där man stöttar varandra och där framgång byggs tillsammans.
Redo att ta nästa steg? Ansök redan idag, urval och intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7458973-1912297". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://malmo.stjarnafyrkant.se
Stortorget 2 (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
StjärnaFyrkant Jobbnummer
9818415