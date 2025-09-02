B2B säljare sökes
2025-09-02
Nu söker vi på Ambivio för kunds räkning fler vassa säljare som vill jobba med B2B-försäljning!
Du kommer att erbjuda mobilabonnemang till företag - och ha tillgång till hela operatörsmarknaden. Det betyder att du alltid har något som passar kundens behov.
Vad du kommer göra:
Kontakta nya företagskunder via telefon
Identifiera behov och presentera bästa abonnemangslösningen
Stänga affärer och följa upp dina kunder
Arbeta i ett drivet team med säljfokus och högt i tak
Om rollen:
Det här är en roll för dig som älskar att sälja, vill utvecklas snabbt och trivs i ett resultatfokuserat team. Det är ett perfekt jobb för dig som har tidigare säljerfarenhet - eller vill bygga en stark grund i karriären.
Vad vi söker hos dig:
Du gillar att prata med människor och skapa kontakt
Du är tävlingsinriktad och vill påverka din inkomst
Du är driven, positiv och vågar ta för dig
Du pratar och skriver flytande svenska
Tidigare säljerfarenhet är meriterande men inget krav
Vad du får:
Endast provision - med riktigt goda förtjänstmöjligheter
Försäljningsutbildning och daglig coaching
Motiverande miljö med en riktig teamkänsla
En produkt som alla företag behöver - från alla stora operatörer
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
