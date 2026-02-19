B2B Säljare
2026-02-19
Företagssäljare Göteborg
Vill du vara med och skapa verkligt värde för företag genom smarta telekom- och mobilitetslösningar? Vi söker nu en driven säljare som vill arbeta i en bransch där transparens, kundnytta och långsiktiga relationer står i centrum.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Vi är specialiserade på att hjälpa företag att optimera sina telekomlösningar - antingen genom kostnadsbesparingar eller genom att förbättra den mobila och digitala vardagen. Vårt fokus ligger på att bygga långsiktiga relationer där kunden alltid kommer i första hand.
Som säljare hos oss kommer du att:
Identifiera och kontakta potentiella kunder i Göteborg och omnejd
Analysera kunders behov och presentera skräddarsydda lösningar
Bygga långsiktiga relationer genom ärlighet och transparens
Arbeta digitalt och miljömedvetet med modern teknik
Vi söker dig som:
Är driven och resultatinrikterad
Har god kommunikationsförmåga och gillar att bygga relationer
Är självgående och van att arbeta mot mål
Värdesätter ärlighet och transparens i kundkontakter
Vi erbjuder:
Arbetstid: Måndag till fredag
Provisionsbaserad lön med goda möjligheter till hög inkomst
Möjlighet att arbeta i en bransch i ständig utveckling
Ett digitalt arbetssätt med nationell räckvidd
Låter detta intressant? Hör av dig så berättar vi mer!
Ansökan
För att kunna ansöka till uppdraget behöver du skapa en konsultprofil i vår plattform och sedan skicka in din ansökan. Genom att göra detta blir din kompetens även synlig för andra uppdragsgivare som letar efter säljare inför framtida uppdrag. Lägg ner 5 -8 minuter på att skapa din profil idag för att vara i spelet.
Låter detta intressant? Hör av dig så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gör din egen profil på https://app.talentbylukas.com/
E-post: lukas@talentbylukas.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bock, Lukas Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9752562