B2B Säljare
Kontorsbemanning Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kontorsbemanning Sverige AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett snabbt växande eventföretag och använda din uthållighet och erfarenhet av B2B-försäljning för att övertyga kunder att delta i dynamiska mässor? Vi söker för vår kunds räkning en resultatinriktad och driven säljare som brinner för att bygga långsiktiga affärsrelationer och skapa mervärde för deras kunder. Här får du chansen att utvecklas, prestera och nå nya höjder!
Om rollen:
• Bygga och utveckla starka kundrelationer inom B2B-sektorn, främst via telefon och mejl, men även genom digitala och fysiska möten.
• Driva hela säljprocessen från prospektering till avslut, med fokus på långsiktiga affärsrelationer och värdeskapande lösningar.
• Analysera kundernas behov och skräddarsy mässkoncept som hjälper dem att nå sina specifika mål.
• Regelbundna resor för att träffa kunder och utveckla affärsnätverk, även om största delen av arbetet sker på kontoret.
• Arbeta strukturerat för att möta ambitiösa mål och leverera högkvalitativa resultat.
Vem är du?
• Du har gedigen erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning och är van vid att prestera under press.
• Du är målfokuserad och har dokumenterade framgångar inom försäljning, med förmågan att snabbt sätta dig in i och sälja nya produkter.
• Du drivs av att skapa mervärde för kunder och har en uthållighet som gör att du når avslut även i mer utmanande säljprocesser.
• Du har en stark kommunikativ förmåga, kan skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunder.
• Du trivs med en hög aktivitetsnivå och har inga problem med kalla samtal eller merförsäljning - att nå avslut är en självklarhet för dig.
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka din framgång och utveckling.
• Fast grundlön i kombination med en prestationsbaserad bonus utan tak.
• En chans att bli en del av ett framgångsrikt team i ett företag som växer och utvecklas.
• Möjlighet till resor och att bygga ett starkt affärsnätverk inom en spännande bransch.
Ansök nu och bli en del av vår kunds framgångsresa! Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi gör urval och håller intervjuer löpande. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorsbemanning Sverige AB
(org.nr 556418-7036) Arbetsplats
Kontorsbemanning AB Jobbnummer
9454037