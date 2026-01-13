B2B säljare - Solcellsbranschen
Experis AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-01-13
Om uppdraget
Vi söker nu en driven och kommunikativ B2B-säljare till ett spännande uppdrag hos vår kund, som är en ledande aktör inom sin nisch i solcellsbranschen. Uppdraget går ut på att skapa intresse och öka medvetenheten kring kundens innovativa och marknadsledande produkter.
Din huvudsakliga uppgift blir att boka och genomföra inledande möten med företag och aktörer inom solcellsbranschen. Det första mötet är av informativ karaktär och fungerar till stor del som en behovskartläggning och marknadsundersökning. Vid vidare intresse bokar du därefter ett uppföljande möte med kundens produktansvarig som ansvarar för den djupare presentationen och försäljningen. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
* Prospektering och kontakt med B2B-aktörer inom solcellsbranschen
* Bokning och genomförande av initiala, informativa möten
* Skapa intresse och bygga relationer med potentiella kunder
* Resor inom ett större geografiskt säljområde
Möten genomförs främst på plats hos kund, men kan även ske digitalt via exempelvis Teams. Profil
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du är duktig på att skapa förtroende och har lätt för att kommunicera värde utan att vara pådrivande.
Vi ser gärna att du har:
* Flera års erfarenhet av B2B-försäljning, mötesbokning eller liknande roll
* Erfarenhet från solcellsbranschen
* God kommunikativ förmåga och professionellt bemötande
* Förmåga att arbeta självständigt och planera din egen tid
* B-körkort (ett krav, då rollen innebär mycket resande) Övrig information
* Du utgår hemifrån och planerar själv ditt arbete
* Tjänsten innebär mycket körande
* Uppdraget startar omgående eller enligt överenskommelse
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan! Intervjuer och urval sker löpande och annons kan tas ner tidigare. Sök därför redan idag för att inte missa din chans! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "769c40f1-9266-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Bilal Youssef Bilal.Youssef@manpower.se Jobbnummer
9680724