B2B customer support
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta med kundsupport mot företag i en utvecklande och stimulerande miljö?
Hos vår kund som är ledande inom hemelektronik så får du möjlighet att bidra med din serviceförmåga och skapa långsiktiga relationer med B2B-kunder. Vi söker dig som är lösningsorienterad, trivs med kundkontakt och vill ge service i toppklass!
Om rollen hos vår kundI rollen som B2B kundsupport arbetar du med att ge professionell service och support till våra företagskunder. Du är en central del av kundteamet och ansvarar för att ta emot, hantera och följa upp ärenden via telefon, e-post och digitala kanaler. Du arbetar proaktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet och har fokus på kvalitet och affärsmässighet i varje kontakt.
Arbetsuppgifter Besvara inkommande frågor från företagskunder via telefon, e-post och chatt
Analysera och lösa kundärenden inom avtal, leveranser, fakturering och produkter
Dokumentera ärenden och säkerställa korrekt uppföljning enligt rutiner
Föreslå lösningar och vägleda kunder utifrån deras affärsbehov
Samarbeta nära med interna avdelningar såsom försäljning, logistik och teknik
Bidra till utveckling av våra B2B-processer och digitala kundresor
Kvalifikationer och erfarenhet Erfarenhet av B2B-kundservice, kundsupport eller order-/kundhantering
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Van vid telefon och digitala affärssystem, ärendehantering och CRM-system
Stark administrativ förmåga, strukturerad och noggrann i dokumentation
Personliga egenskaper Serviceinriktad, lösningsorienterad och professionell i kontakt med företag
Initiativtagande, driven och ansvarsfull
Utmärkt samarbetsförmåga samt uppskattar att arbeta i team
God förmåga att prioritera och hantera flera ärenden samtidigt
Flexibel och öppen för förändringar i en snabb och affärsmässig miljö
Arbetstider och anställningsform Heltidstjänst, dagtid måndag-fredag
Anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal
Anställningen är hos oss och du blir uthyrd till vår kund
Start efter överenskommelse - men gärna omgående
Vi jobbar med löpande urval - skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!
