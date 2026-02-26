B2B Content & Messaging Specialist i Göteborg
2026-02-26
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom hållbara cirkulära lösningar. Uppdraget är på heltid 6 månader med start omgående och med möjlighet till förlängning.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i Göteborg.
OM ROLLEN
I rollen arbetar du med hur vi formulerar och kommunicerar våra erbjudanden till marknaden. Du har hög affärsförståelse och kan säkerställa att våra budskap är tydliga, relevanta och kundorienterade. Den handlar om komplexa erbjudanden inom cirkulära lösningar B2B som ska översätts till begriplig och differentierad kommunikation som fungerar i flera kanaler och sammanhang.
Du tar snabbt till dig information och utför egen research för att fylla kunskapsluckor och skapa klarhet i komplexa situationer. Du har djup förståelse för industriell B2B-verksamhet och kan sammanföra olika delar för att formulera rätt budskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
Value Propositions och budskapsutveckling
Självständigt identifiera och formulera value propositions baserat på affärsstrategi, input från verksamheten och förståelse för kunders behov och drivkrafter
Utmana interna formuleringar som är otydliga, generiska eller inifrån-och-ut
Innehållsproduktion
Producera skriftligt innehåll för webben, LinkedIn, kampanjer, säljstöd och presentationsmaterial
Säkerställa att innehåll kan anpassas och återanvändas i flera format
Intern rådgivning och coachning
Fungera som sparringpartner till marknadsteamet och verksamheten i kommunikations- och budskapsfrågor
Driva ett mer kundorienterat och utifrån-och-in-perspektiv
Våga säga nej och föreslå bättre alternativ när budskap inte håller tillräcklig kvalitet
OM WISE MARKETING
Wise Marketing är specialister på konsulter, rekrytering och strategisk rådgivning inom marknad och kommunikation. Vi vet vad som krävs för att marknadsföring ska göra skillnad. Genom att matcha varumärkesbyggare, analytiker och kreatörer med affärsdriv lyfter vi marknadsavdelningar som vill mer, och gör det smart. Vi tar bort gapet mellan ambition och genomslag. Alltid med både hjärta och skärpa.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta gabriella.olaison@wise.se
eller maggie.klingenstierna@wise.se
.
