B-körkort chaufför
2026-04-18
Vi söker en noggrann chaufför med B-körkort - deltid, natt och helger
Är du en pålitlig och flexibel chaufför med B-körkort? Vi söker en ansvarstagande person för deltidsarbete på kvällar, nätter och helger.
Vi specialiserar oss på transporter av musikutrustning till konserter, studios och evenemang i hela Sverige. Utrustningen vi hanterar är känslig och värdefull, vilket kräver ett varsamt handlag och stor noggrannhet.
Tjänsten:
Arbetstider: främst dag tid
Varierande arbetsuppgifter inom transport, lastning och lossning
Vi söker dig som:
Har giltigt B-körkort
Har god fysik och gillar praktiskt arbete
Är noggrann, punktlig och ansvarsfull
Är flexibel och kan arbeta oregelbundna tider
Har ett trevligt och professionellt bemötande
Tidigare erfarenhet av liknande jobb är ett plusSå ansöker du
Skicka din ansökan och ett kort personligt brev till budhjaltarna@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: budhjaltarna@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Budhjältarna AB
(org.nr 559464-0285)
Evenemangsgatan 40 (visa karta
169 56 SOLNA
För detta jobb krävs körkort.
