B-chaufför sökes till Järfälla - Kvällstid!
2026-02-04
Vi söker nu engagerade B-chaufförer för uppdrag i Järfälla! Du kommer bli anställd som konsult hos Arena Personal och arbeta ute hos en välkänd kund inom distribution.
Om tjänsten Som B-chaufför ansvarar du för distributionskörningar i närområdet. Arbetsuppgifterna innefattar körning med flera eller färre stopp, lastning och lossning samt ansvar för att leveranser når kund i tid och i gott skick. Du utgår och avslutar vanligtvis dagen på samma ort. Arbetet kräver god servicekänsla då du ofta möter kunder och leverantörer.
Arbetstid Tjänsten är deltid med kvällstid som huvudsakliga arbetstider.
Måndag till lördag 16:00-22:00
Om dig Vi söker dig som är pålitlig, serviceinriktad och stresstålig. Du har lätt att samarbeta och kommunicera med arbetsledning och kollegor. God fysik är meriterande då tunga lyft kan förekomma. Du är noggrann och tar ansvar för både tidtabell och kundkontakt.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Körkort med behörighet B
Svenska i tal och skrift då all kommunikation sker på svenska
Flexibilitet vad gäller arbetstider
Meriterande
Erfarenhet av distributionskörning
Erfarenhet av handdator eller scanner
Truckkort
Vi erbjuder
Marknadsmässig lön
Personlig och stöttande konsultchef
Kollektivavtal och försäkringar för anställningstrygghet
Möjlighet att bygga erfarenhet och nätverk inom transportbranschen
Övrigt Start omgående. Vi behandlar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning med över 20 års erfarenhet. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal. Som konsult hos oss får du stöd av en närvarande konsultchef och möjlighet att utveckla din karriär genom varierande uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169877-1823670". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
121 63 JOHANNESHOV
