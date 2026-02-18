B-chaufför sökes - Start omgående Linköping
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en självgående chaufför som trivs bakom ratten, håller tempo och inte blir stressad av en rutt som kräver lite hjärna? Då kan det här vara uppdraget för dig.
Vi söker nu en B-chaufför för ett uppdrag med start omgående och som sträcker sig fram till mars, med god möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Du arbetar dagtid och ansvarar för din egen rutt. Körningen kräver att du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att arbeta självständigt. Rutten är inte spikrak - den kräver planering, fokus och ett bra driv.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är självständig och har ett starkt självledarskap
Trivs med att ta ansvar för din arbetsdag
Har god arbetsmoral och håller ett bra tempo
Är noggrann och strukturerad
Har lokalkännedom i Linköping (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Start omgående
Uppdrag till mars med möjlighet till förlängning
Dagtidsarbete
En roll för dig som gillar frihet under ansvar
Låter det som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Fågelögatan 1 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9750955