B-Chaufför

Hans Wirström Temp Transporter AB / Fordonsförarjobb / Mölndal
2025-10-05


Vi på HWT Transport söker nya medarbetare.
Just nu växer företaget och vi är i behov av fler chaufförer.
Arbetet består av hemleveranser till privatpersoner i och runt om Göteborg.
Arbetstiden för hemleveranser är förlagd till kvällstid mellan ca kl15-23.
Vi levererar från söndag till fredag.
Vi söker folk som vill köra varje dag, 5 dagar i veckan. Kan du färre dagar är du välkommen med din ansökan ändå.
Vi ser gärna att både killar och tjejer söker tjänsterna.
• ------------------------------------------------------------
• Minimilön, grundlön
140kr/h +OB mellan 19-23
Bonusar kan tillkomma
• Försäkring (AFA) och extra Tjänstepension (SAF-LO) via Fora
• Semesterersättning 12%
• ------------------------------------------------------------

Publiceringsdatum
2025-10-05

Kvalifikationer
B-körkort.
Kunna flytande svenska i tal och skrift.(Meriterande)
Alternativt flytande engelska.
• ------------------------------------------------------------
Då vi har otroligt mycket att göra under dagarna så besvarar vi frågor via mail.
Maila till fraga@hwtt.se om du har funderingar.
Vi tar emot alla arbetsansökningar via E-post.
CV och Personligt brev skickas till jobb@hwtt.se
OBS, nämn i titeln på ansökan:
"Jobbansökan HWT Transport hemleverans"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@hwtt.se

Arbetsgivare
Hans Wirström Temp Transporter AB (org.nr 556928-3699)
431 30  MÖLNDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Göteborg

Jobbnummer
9540862

