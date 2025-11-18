Azure Cloud Engineer
2025-11-18
Vill du ta din expertis inom Azure till nästa nivå? Vi söker en person med erfarenhet inom Microsoft Cloud som vill vara med och designa, bygga och optimera framtidens molnlösningar tillsammans med oss på Accelerate. Hos oss får du inte bara arbeta med moderna tekniker och spännande uppdrag - du blir en del av ett värderingsdrivet och passionerat team där du får goda möjligheter till personlig utveckling.
Varför Accelerate? Vi erbjuder dig mer än ett uppdrag - vi erbjuder en plattform för att växa som expert inom Microsoft Cloud så som Azure Infrastruktur, Azure DevOps och andra Microsoft Cloud lösningar! Hos oss får du chansen att arbeta i en modern och framtidsinriktad molnmiljö tillsammans med erfarna kollegor som är Microsoft MVP och Microsoft Certified Trainer inom Azure. Här blir du en del av en kultur där vi lär av varandra och bygger lösningar som verkligen gör skillnad hos våra kunder. Som konsult hos oss får du:
En skräddarsydd utvecklings- och certifieringsplan
Utmanande och varierande uppdrag med de senaste teknikerna
Flexibilitet, frihet och balans mellan jobb och fritid
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och sjuk- och hälsoförsäkring
Ett sammansvetsat team av vassa specialister som lyfter varandra
En trygg och säker anställning med bra förmåner
Vi tror på gemenskap och kompetensutbyte - här utvecklas vi tillsammans och stöttar varandra för att alltid ligga i framkant.
Om rollen Som Azure Cloud Engineer hos oss är du en nyckelspelare i att skapa stabila, säkra och moderna molnplattformar åt våra kunder. Du blir motorn bakom en friktionsfri resa från kod till produktion genom att automatisera, effektivisera och optimera kundernas Azure-miljöer. Vi ser dig som den som frigör kraften i molnet, så att utvecklingsteamen kan fokusera på innovation.
Exempel på vad du kommer att göra:
Bygga och underhålla en modern, säker och skalbar infrastruktur i Azure med Infrastructure as Code.
Hantera lösningar inom PaaS (Platform as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service), inklusive Azure VM, Azure Virtual Desktop, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Container Apps m.m.
Säkerställa governance och compliance genom att implementera och hantera Azure Policy, RBAC och Workload Identity Federation.
Optimera och implementera effektiva lösningar för monitorering och loggning med hjälp av Azure Monitor, Log Analytics och Application Insights.
Säkerställa hög tillgänglighet och lösa komplexa utmaningar inom nätverk och säkerhet i Azure.
Vem är du? Vi söker dig som är har gedigen erfarenhet som Cloud Engineer och som brinner för Cloud lösningar såsom Azure, automation och säkerhet. Du har ett lösningsfokuserat mindset och vill hjälpa våra kunder att bygga hållbara och effektiva molnlösningar. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. För denna position krävs svenskt medborgarskap, vi utför även bakgrundskontroll av slutkandidat. Vi tror att du gillar att jobba med:
Cloud Infrastruktur: Azure VM, Azure Network, Azure Virtual Desktop, Azure Kubernetes Services
Azure-tjänster som Function Apps, App Services, Key Vault och Storage Accounts
Säkerhet och compliance: Entra ID, Managed Identities, RBAC, Azure Policy, Microsoft Security
Monitorering och loggning: Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights
Infrastructure as Code: som t ex Bicep
Erfarenhet av att bygga cloudmiljöer enligt CAF (Cloud Adotions Framework) eller liknande.
Plus om du har:
Certifieringar som AZ-104 och/eller AZ-204
Erfarenhet av: Azure Landing Zones
AZ-400, AZ-305 eller motsvarande
Placeringsort Accelerate finns på flertal orter i Sverige och Norge. För denna tjänst utgår du från vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Har du frågor? Kontakta Jesper Carlsson på jesper.carlsson@iver.se
Vi ser fram emot att träffa dig! Välkommen till Accelerate
