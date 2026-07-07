Avtalsspecialist för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2026-07-07
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Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar gedigen expertis med djup förståelse för ledarskapsutmaningar och är engagerade i att rekrytera och hyra ut kvalificerade yrkesverksamma. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Senior avtalsspecialist för konsultuppdrag
Har du gedigen erfarenhet av avtalsförvaltning och leverantörsstyrning? Trivs du i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativ uppföljning och utveckling? Då kan detta konsultuppdrag vara nästa steg för dig.
För kunds räkning söker vi nu en senior avtalsspecialist till ett längre konsultuppdrag. Uppdraget omfattar cirka 75–100 % och erbjuder möjlighet att arbeta i en verksamhet där avtalsförvaltning, affärsmässighet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som avtalsspecialist ansvarar du för att förvalta, följa upp och utveckla ett eller flera större tjänsteavtal. Du har ett övergripande ansvar för avtalsförvaltning, leverantörsstyrning och uppföljning samt säkerställer att leveransen utvecklas i linje med verksamhetens mål och behov.
Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete och innebär ett nära samarbete med både interna intressenter och externa leverantörer. Du fungerar som en viktig länk mellan verksamheten och leverantörerna och bidrar till att utveckla samarbeten, skapa struktur och säkerställa hög kvalitet i leveranserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Förvalta, följa upp och utveckla större avtal.
Säkerställa att leveranser uppfyller överenskomna mål, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar.
Leda uppföljnings- och samverkansmöten med leverantörer.
Hantera avtalsfrågor, förändringsärenden och avvikelser.
Identifiera och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ.
Ta fram analyser och beslutsunderlag kopplade till kvalitet, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Samordna olika intressenter och företräda beställarens intressen i dialog med leverantörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av avtalsförvaltning (FM-avtal), leverantörsstyrning eller liknande roller.
Erfarenhet av att arbeta med större avtal och komplexa leveranser.
God förståelse för uppföljning av kvalitet, ekonomi och nyckeltal.
Förmåga att tolka avtal, driva förbättringsarbete och samordna flera intressenter.
Ett affärsmässigt arbetssätt samt mycket god kommunikativ förmåga.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och affärsmässig. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, kommunicerar tydligt och trivs i en roll där du samordnar olika intressenter. Du är lösningsorienterad, prestigelös och drivs av att utveckla arbetssätt och skapa långsiktiga resultat.
Välj själv – egenföretagare eller anställd konsult
Du väljer själv om du vill arbeta som underkonsult genom eget bolag eller vara anställd konsult hos Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Ansök!
Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar och hjälper våra kunder att hitta chefer och specialister som bidrar till verksamhetens långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
(http://www.fasticon.se)
och se våra lediga uppdrag på www.fasticon.se/lediga-jobb
(http://www.fasticon.se/lediga-jobb). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476), https://fasticon.se/lediga-jobb
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Affärsområdeschef Bemanning
Elin Eriksson elin.eriksson@fasticon.se Jobbnummer
9995270