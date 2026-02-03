Avtalscontroller
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Drivs du av viljan att göra skillnad i ungdomar och familjers liv? Vill du bidra till att ge alla ungdomar de bästa förutsättningarna under sin placeringstid? Nu söker vi en engagerad avtalscontroller till ungdomsenheten.
Nu söker vi dig som vill arbeta som avtalscontroller i ungdomsenheten och bidra till att placerade barn och unga får vård av hög kvalitet från seriösa vårdgivare.
På enheten har vi även ett utredarteam och ett placeringsteam, SIG-team, skolsamordnare, riktade kontaktpersoner och socialsekreterare hos polis. Respektive team har en gruppledare, som leder våra medarbetare i det dagliga arbetet. Vi har avtalssamordnare på enheten som är ett operativt stöd för socialsekreterarna när våra ungdomar står inför en placering. Hos oss är kvalité viktigt!
Ungdomsenheten ingår i Verksamhetsområdet barn, unga och familj i Hägersten- Älvsjö tillsammans med ytterligare fem enheter; mottagning, barn, barn och ungdom, familjehem och familjestöd. Verksamhetsområdet leds av en tf områdeschef och sex enhetschefer.
Vi erbjuder
Vi arbetar aktivt med att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där vi värdesätter medarbetarnas utveckling och kompetens. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär; delaktighet, ansvar, respekt, tydlighet och utveckling och erbjuder även extern handledning. Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som samordnas och följs upp regelbundet. Våra mentorer sätter samman en introduktion under ditt första år hos oss. Den formas efter dina erfarenheter och behov och följs upp av gruppledare och enhetschef.
Din roll
Som avtalscontroller har du en central roll i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll av vårdgivare för placerade barn och unga. Du arbetar nära avtalssamordnare, administratör och andra funktioner inom ungdomsenheten samt samverkar med externa aktörer.
I tjänsten ingår att delta i ett LUM-finansierat projekt (Rätt vård till rätt pris) som syftar till att säkerställa rätt placeringar, bidra till kortare vårdtider och uppnå en mer kostnadseffektiv vård utan att tumma på kvaliteten.
I rollen som avtalscontroller kommer du bland annat att:
Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner kopplat till uppföljning, kontroll och kvalitet.
Genomföra seriositetskontroller av vårdgivare vid direktupphandling, vilket kan omfatta exempelvis granskning av bolagsinformation, ekonomi, skulder, kreditvärdighet, juridiska sammanhang samt styrelse- och ägarförhållanden.
Kontrollera vårdgivares tillstånd, tillsynsärenden och beslut hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Säkerställa att vårdgivare har personal med rätt kompetens och uppfyller ställda krav
Delta i stadens nätverk Välfärdsbrott HVB.
Arbeta nära avtalssamordnare som ansvarar för placering och matchning samt administratör som hanterar fakturor, i syfte att förebygga felaktiga fakturor och oseriösa aktörer.
Besöka nya vårdgivare tillsammans med avtalssamordnare, vilket kan innebära resor och arbete på obekväma arbetstider.
Ha kontakt och samverka med externa aktörer, såsom Polismyndigheten i arbetet mot välfärdsbrott.
Du har ett intresse för kvalitets- och kontrollfrågor och vill bidra till att barn och unga får rätt vård från seriösa vårdgivare. Du är trygg i att granska, följa upp och ställa krav samtidigt som du har förståelse för verksamhetens komplexitet. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har lätt för att samarbeta med olika yrkesroller och externa aktörer.
Du är strukturerad, noggrann och analytisk samt har förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter. Rollen kräver också att du kan arbeta flexibelt, ställa om vid behov och behålla fokus även i perioder med hög arbetsbelastning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av granskning, uppföljning, kontroll eller arbete med avtal, ekonomi eller verksamhetsuppföljning
God analytisk förmåga och vana att identifiera risker (????)
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet, socialtjänst, placerad vård eller arbete mot välfärdsbrott.
