Avtalsansvarig till Sussa samverkan
2026-02-26
Eskilstuna eller NyköpingPubliceringsdatum2026-02-26Om företaget
Sussa samverkan är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro län, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland. Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som ersätter många av de tidigare digitala lösningar som regionerna haft.
Samverkans- och ledningsstöd är en administrativ enhet med målet att ge adekvat administrativt stöd i det dagliga arbetet. Stödet ges till samverkansstyrgruppen och till pågående samverkansområden, exempelvis systemförvaltning, program och projekt.
Alla nio Sussaregioner har ett likalydande avtal med leverantören som behöver underhållas och utvecklas under avtalstiden, varför avtalsförvaltning ständigt behöver upprätthållas och utvecklas över tid.
Till Sussa samverkans- och ledningsstöd söker vi en avtalsansvarig med start enligt överenskommelse. Tjänsten avser en särskild visstidsanställning på 11 månader.Arbetsuppgifter
I rollen som avtalsansvarig förvaltar du avtal inom Sussa samverkan. Ditt uppdrag är att ge stöd till Sussa samverkans olika områden på strategisk och operativ nivå, i frågor som rör avtal och förhandling. Målet är att skapa stabilitet och leveranssäkerhet, samt kvalitet och kostnadseffektivitet i avtalen.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
• Hantera avtalsförändringar, tilläggsavtal och övriga avtal som eventuellt ingås med leverantörer.
• Delta i avtalsförhandlingar och hålla löpande dialog med leverantörens avtalsansvarig.
• Delta i Sussa samverkans nätverk för avtalsfrågor och andra lämpliga forum inom Sussa samverkan.
• Bidra till utveckling av metoder och processer för avtalsförvaltning inom Sussa samverkan.
• Stödfunktion till hela Sussa samverkan, så som styrgrupper, förvaltningsobjekt och projekt, samt stödfunktion till regionernas avtalsansvariga.
Din kompetens
Vi söker dig som utför ditt arbete självständigt och på ett strukturerat sätt. I rollen ingår ett stort mått av samverkan och samarbete med kollegor och olika aktörer, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Vidare har du en förmåga att sätta dig in i stora och komplexa textmängder, samt har det strategiska och långsiktiga perspektivet.
Vi söker dig som:
• Har en eftergymnasial utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis ekonomi eller juridik, alternativt att du på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper/erfarenheter som uppdragsgivaren bedömer lämplig.
• Har erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning.
• Har erfarenhet av avtalstolkning och affärsrelaterad förhandling.
• Har erfarenhet av arbete om lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är bekväm med att tala inför olika grupper.
• Goda kunskaper i Office-paketet och specifikt Excel.
Det är meriterande om du:
• Har en utbildning inom avtalsrätt.
• Har erfarenhet av förändringsarbete.
• Har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av nya insatser eller arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning på 11 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar.
Information om tjänsten lämnas av
Samverkans- och ledningsstöd, Sandra Nilsson, 073-087 58 05, Sandra.nilsson1@rvn.se
IT-direktör Urban Petrén, 076-698 27 43, urban.petren@regionsormland.se
.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-12.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
