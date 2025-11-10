Avdelningscontroller
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Avdelningscontroller
Svevia söker nu en engagerad och affärsdriven Avdelningscontroller till vår division Industri, avdelning Utläggning Norra. I denna roll får du en central position där du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att driva ekonomiarbetet framåt.
Som Avdelningscontroller kommer du att vara ett strategiskt och operativt stöd till avdelningens chefer. Du ansvarar för att leda det ekonomiska arbetet inom avdelningen och säkerställa att vi når våra uppsatta mål. Du kommer även att vara teamledare för ett team av fyra AC-ekonomer som arbetar med Utläggning Norra. Tjänsten innebär resor inom regionen i syfte att besöka vår verksamhet och chefer. Du rapporterar till Chefscontroller och tjänsten är placerad på Svevias huvudkontor i Stockholm.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Stödja och utmana chefer inom avdelningen i att nå uppsatta mål
Ansvara för budget, prognos och löpande rapportering
Följa upp och analysera resultat- och balansräkning samt kassaflöde
Identifiera avvikelser och föreslå åtgärder för att förbättra lönsamheten
Driva kompetensutveckling inom ekonomi och affärsmässighet
Bidra till ökad förståelse för ekonomi och projektstyrning i organisationen
Arbeta med successiv vinstavräkning och projektredovisning
Samarbeta med andra controllers inom divisionen och bidra till gemensam utveckling
Använda och utveckla digitala verktyg och systemstöd (Agresso, C7, Power BI)
Vem är du? Som person är du analytisk, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får kombinera siffror med verksamhetsutveckling och där du får möjlighet att påverka och göra skillnad. Du har tidigare arbetat både operativt och strategiskt och har god förståelse för ekonomistyrning i projektbaserad verksamhet. Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi
3-8 års erfarenhet som controller, gärna som business controller
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vana att arbeta digitalt och med moderna digitala verktyg
God systemvana, gärna i: Agresso, C7 och Power BI
Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel och PowerPoint
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller tillverkningsindustrin
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 2025-11-18. Urval görs löpande
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Anna Beltrami, Talent Acquisition Business Partner anna.beltrami@svevia.se
