Avdelningschef Verksamhetsstöd och Stadsmiljö
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2026-07-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen Verksamhetsstöd och Stadsmiljö består av enheterna Stadsmiljö och hållbarhet, Lokalenheten samt Enheten för trygghet och civilsamhällessamverkan. Du är en del av förvaltningens ledningsgrupp och samarbetar med övriga avdelningschefer för invånarnas bästa i hela stadsdelsområdet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till avdelningens spännande och ständiga utvecklings- och förbättringsarbete med invånarna i fokus. Du leder engagerade chefer och medarbetare och får möjlighet att vidareutveckla verksamheter med stor betydelse för invånarnas vardag, trygghet och livsmiljö.
Din roll
I rollen som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö inom avdelningen. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten för att säkerställa att mål nås inom givna ekonomiska ramar samt att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god rättssäkerhet och ett tydligt invånarfokus.
Du leder genom tre enhetschefer och skapar förutsättningar för dem att lyckas i sina uppdrag. Tillsammans driver ni utveckling inom avdelningens ansvarsområden och säkerställer god samverkan såväl inom förvaltningen som med externa aktörer.
Du rapporterar till stadsdelsdirektören och ingår i förvaltningsledningen. Där bidrar du aktivt till förvaltningens samlade utveckling och omsätter politiska mål och strategiska prioriteringar till resultat för invånarna. Rollen kräver att du kan växla mellan avdelningens, förvaltningens och stadens perspektiv och agera utifrån ett helhetsperspektiv.
Under 2027 kommer förvaltningen att ta över parkskötsel i egen regi. Du kommer tillsammans med ansvarig enhetschef att leda uppbyggnaden av den nya organisationen och säkerställa en väl fungerande övergång och långsiktigt hållbar drift.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleexamen
Flerårig aktuell chefserfarenhet, med budget-, personal, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
Erfarenhet av strategiskt ledningsarbete
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från att jobba i en politiskt styrd organisation
Det är meriterande med:
erfarenhet från att arbeta som chef i Stockholms stad
erfarenhet av samverkan med civilsamhälle, myndigheter och andra externa aktörer
God kunskap om Stockholms stads styrning och beslutsprocesser
Som chef i Stockholms stad har du förmåga att se helheten och agera utifrån verksamhetens och invånarnas bästa. Du kan växla mellan avdelningens, förvaltningens och stadens perspektiv och omsätta strategiska mål till konkreta resultat.
Du är en trygg och stabil ledare som leder genom andra chefer och skapar förutsättningar för dem att ta ansvar, utveckla sina verksamheter och nå uppsatta mål. Genom ett inkluderande ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och ett gott samarbetsklimat. Du arbetar strategiskt och strukturerat, hanterar komplexa frågor i en föränderlig verksamhet och driver utveckling med fokus på kvalitet, resultat och god ekonomisk hushållning. Du kommunicerar tydligt, bygger förtroendefulla relationer och skapar goda samarbeten såväl inom förvaltningen som med externa aktörer.Publiceringsdatum2026-07-17Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Stadsdelsdirektör
Gunilla Ekstrand gunilla.ekstrand@stockholm.se 08-50805010 Jobbnummer
10004838