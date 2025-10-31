Avdelningschef till vårdcentralen i Lessebo
Region Kronoberg, Primärvården / Sjukvårdschefsjobb / Lessebo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lessebo
2025-10-31
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Lessebo
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens primärvård? Nu söker vi en avdelningschef till vårdcentralen i Lessebo. Det här är ett uppdrag för dig som är en nyfiken och modig ledare, med engagemang för både människor och verksamhet.
Primärvården i Region Kronoberg omfattar 21 offentliga vårdcentraler, 1177 Vårdguiden, primärvårdsrehab, hälsoenheten, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Tillsammans arbetar vi för att kronobergarna ska få rätt vård, av rätt kompetens, i rätt tid och på rätt nivå - alltid med patientens bästa i fokus.
På vårdcentralen i Lessebo erbjuder vi vård för hela livet. Här finns kompetens inom allmänmedicin, rehabilitering, barnhälsovård, förebyggande hälsovård och psykiatri. Vi tror på ett hälsofrämjande arbetssätt där patienten är delaktig och där vi stärker varje individs förutsättningar till god hälsa. I nära samarbete med kommunal primärvård, ambulans och specialistvård ser vi till att våra patienter får en trygg och sammanhållen vård. Med digitala lösningar gör vi det enklare för både patienter och medarbetare - vården ska vara smidig, tillgänglig och nära.
Vårdcentralen ligger mitt i Lessebo, bara några minuters promenad från tåg- och busstation. Här möts du av ett engagerat team som sätter kvalitet, bemötande och tillit i första rummet.
För att möta framtidens behov och skapa ännu bättre vård satsar Region Kronoberg på nära vård - en förändringsresa som sätter kronobergaren i centrum. Vi bygger en mer personlig, tillgänglig och hållbar hälso- och sjukvård. Tillsammans flyttar vi vården närmare människan.
I Region Kronoberg arbetar vi för kronobergarnas bästa - varje dag. Vi är 6 500 engagerade medarbetare som tillsammans driver utvecklingen inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Här får du vara en del av en organisation som vill mer - där du kan trivas, växa och påverka din arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för cirka 20 medarbetare, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare tillsammans bildar ett kompetent och engagerat team.
Rollen innebär ett så kallat trebensansvar, vilket betyder att du har det övergripande ansvaret för verksamhetens:
* Ekonomi: Du planerar, följer upp och analyserar budgeten för att säkerställa hållbara och effektiva vårdresurser samt en ekonomi i balans.
* Personal: Du leder, motiverar och utvecklar medarbetarna för att skapa engagemang, arbetsglädje och professionell utveckling.
* Arbetsmiljö: Du arbetar aktivt för en trygg, inkluderande och stimulerande arbetsmiljö där alla har förutsättningar att leverera vård av hög kvalitet.
Som avdelningschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen av primärvården på vårdcentralen. Du bidrar till att stärka helhetssynen i vården och utveckla samverkan med andra aktörer, både inom och utanför Region Kronoberg. Ditt arbete är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en nära, tillgänglig och sammanhållen vård för kronobergarna.
Du blir en del av ledningsgruppen för Primärvården Östra, där vårdcentralerna i Lessebo, Tingsryd, Ryd, Lenhovda, Åseda, Alvesta och Moheda ingår. Tillsammans med övriga avdelningschefer och verksamhetschefen utvecklar du verksamheten genom erfarenhetsutbyte, samarbete och gemensamt lärande.
I Region Kronoberg ser vi våra chefer som modiga och motiverade ledare som står för helhet, tillit och tydlighet. I ditt ledarskap har du förmågan att se samband, skapa förståelse och leda med både hjärta och helhetsperspektiv. Du vill utveckla både verksamheten, dina medarbetare och dig själv som ledare.
Vi erbjuder dig:
* En stor möjlighet att påverka, utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med dina medarbetare, kollegor och chef
* Interna chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram för dig som ny chef i Region KronobergKvalifikationer
Som avdelningschef kommer du få en viktig roll i att bygga och stärka en trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare. För att trivas och lyckas i rollen som avdelningschef tror vi att du har:
* Eftergymnasial utbildning, gärna inom vård, hälso- och sjukvård eller annan relevant inriktning.
* Erfarenhet av ledarskap, gärna från en liknande roll inom vård eller offentlig verksamhet.
* Förmåga att hantera komplexa frågor, prioritera och fatta välgrundade beslut som driver verksamheten framåt.
* God samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroendefulla relationer med kollegor, samarbetspartners och andra aktörer.
* Ett genuint intresse för att utveckla vården och en vilja att bidra till långsiktiga och hållbara lösningar för framtidens primärvård.
* Förmåga att förmedla information och ge feedback på ett tydligt och enkelt sätt samt vara engagerad och närvarande i det dagliga arbetet och drivande i att skapa och upprätthålla en trivsam kultur.
* Körkort, då resor inom verksamhetsområdet förekommer.
Vi använder personlighetstest och problemlösningstest som en del av urvalsprocessen. Tillsammans med ditt CV ligger resultaten till grund för vem som går vidare till intervju. Syftet med testerna är att säkerställa en rättvis och transparent rekrytering där alla kandidater får samma möjlighet att visa sina styrkor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Planerade intervjutillfällen:
Torsdag 4 december - förmiddag och eftermiddag
Fredag 5 december - förmiddag
Vill du vara med och forma framtidens vård? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt arbete för en bättre och närmare vård för kronobergarna.
ÖVRIGT
Fackliga representanter nås via växeln:
Camilla Stattin, KLL
Fannie Johansson, Vårdförbundet
Ida Dånge, Kommunal
Malin Blomqvist, Vision
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 739/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/vara-yrken/chef/ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-specialist
Isabella Lowentoft isabella.lowentoft@kronoberg.se 0470- 58 25 85 Jobbnummer
9583663