Avdelningschef till Granitor Electro, Halmstad
AB Effektiv Väst / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-07-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Halmstad
, Falkenberg
, Varberg
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du leda en etablerad verksamhet med starka kundrelationer och ett erfaret team? Effektiv söker nu, på uppdrag av Granitor Electro, en avdelningschef som vill kombinera ledarskap med affär och vara med och utveckla verksamheten vidare.
Din framtida arbetsgivare
Granitor Electro AB är ett av nordens ledande elteknikföretag och ett av de snabbast växande och har idag 2300 medarbetare. Vi erbjuder tjänster inom elektrisk installation, instrumentation och laddstationer för elfordon, säkerhetsinstallationer och fastighetsautomation. Vi är dessutom leverantörsoberoende. Sammantaget innebär det att vi kan skräddarsy lösningar utifrån specifika behov – lösningar som håller över tid och tål att utvecklas.
Strategin bygger på en stark lokal närvaro med lönsamma etableringar över hela Sverige och Norge. Verkar inom branscher som husbyggnation, infrastruktur, kärnkraft, stål, petrokemi och gruvdrift
Verksamheten i Halmstad är väletablerad med goda kundrelationer och ett erfaret team. Här finns en kombination av det större bolagets struktur och den lokala verksamhetens närhet, där samarbete, ansvar och korta beslutsvägar präglar vardagen.
Vad erbjuder rollen?
Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för verksamheten i Halmstad. Du leder ett team av projektledare som i sin tur driver projekt tillsammans med elektriker, och skapar förutsättningar för både lönsamma affärer och ett välfungerande samarbete i organisationen.
Rollen kombinerar ledarskap med affärsansvar. Du arbetar nära verksamheten, följer upp projekt och resultat, och driver utvecklingen framåt tillsammans med teamet.
Exempel på ansvarsområden
• Leda, utveckla och följa upp projektledare och verksamhet
• Ansvara för avdelningens resultat, prognoser och uppföljning
• Driva affären genom kunddialog, anbud, prissättning och avslut
• Säkerställa kvalitet, framdrift och lönsamhet i projekten
• Bidra till utveckling av arbetssätt, struktur och affär
• Vara en del av regionens ledningsgrupp och bidra till helheten
Fokus ligger både på att förvalta en stabil affär och att skapa fortsatt tillväxt tillsammans med teamet.
Vem är du?
Du är en trygg ledare som trivs nära verksamheten och som har förmågan att skapa struktur, engagemang och tydlighet i vardagen. Du är prestigelös i ditt sätt och har lätt för att bygga relationer, både internt och externt.
Du har en bakgrund inom entreprenad och god förståelse för hur projekt drivs från anbud till genomförande och uppföljning. Du är van vid att arbeta med affär, ekonomi och kundrelationer och har en god förståelse för entreprenadens villkor, avtal och risker.
Din bakgrund kan vara inom el, bygg eller närliggande bransch, men du har med dig erfarenhet av att arbeta i en projektbaserad verksamhet där affärsmässighet och struktur är avgörande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är
• affärsmässig och har ett tydligt resultatfokus
• trygg i ditt ledarskap och van att leda andra
• van vid entreprenad och projektbaserad verksamhet
• strukturerad och har god överblick i en operativ vardag
• prestigelös och samarbetsinriktad
• en person som vill utveckla både affär och människor
Är detta din perfekta match?
Här finns en stabil och välfungerande verksamhet att ta vidare. Du får möjlighet att arbeta i ett bolag med erfarenhet, tydlig struktur och starka kundrelationer, samtidigt som du har utrymme att påverka och utveckla verksamheten framåt.
För rätt person är det här en roll där ledarskap, affär och långsiktig utveckling går hand i hand.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande men med start först efter semestern. Sista ansökningsdatum är 9 aug. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Projektche, Avdelningschef, Verksamhetschef, Entreprenadchef, Platschef, Affärschef (bygg/installation), Projektledare entreprenad (senior), Servicechef (installation/bygg), Arbetschef, Filialchef (bygg/installation), Projektchef el / Elprojektledare (senior), Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7468789-2092640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9997098