Avdelningschef till Förutsättningsteknik, Falun
2026-03-05
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nuvarande enhet är inne i en viktig förändringsresa. Från ett traditionellt beställar-utförarperspektiv med fokus på kortsiktiga behov, tar vi steget mot att bli en verksamhetsnära partner i regionens komplexa uppdrag.
Den nya enheten för Digitalisering, IT och Medicinsk teknik består av tre delar: Strategi, styrning och kvalitet, Digital utveckling samt IT och medicinsk teknik. Tillsammans med verksamheterna driver vi digitalisering och informationsdriven utveckling, samtidigt som vi säkerställer en trygg, stabil och effektiv drift. Det är i kombinationen av dessa perspektiv som vi skapar förutsättningar att lyckas med regionens uppdrag, även när kraven ökar och resurserna är begränsade.
Avdelningschef till Förutsättningsteknik, FalunPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en chef med helhetsansvar för Förutsättningsteknik - avdelningen som ansvarar för regionens tekniska grund inom datacenter, nätverk, infrastruktur och arkitektur.
Som chef leder du cirka 25 medarbetare och ansvarar för hela livscykeln för regionens centrala teknikplattformar, med fokus på stabil, säker och modern drift. Uppdraget omfattar även utveckling av arbetssätt, arkitektur, standardisering och integrationsförmåga i nära samverkan med andra avdelningar.
Rollen ingår i ledningsgruppen för Digitalisering, IT och Medicinsk Teknik och är central i realiseringen av den nya organisationen och regionens digitala förmåga.
Att leda utifrån Region Dalarnas värdegrund - Öppenhet, Respekt och Ansvar - och med ledarskapets riktning: Tillit, Mod och Tydlighet är en självklarhet för dig.
Vill du vara med och leda denna förflyttning? Då ska du läsa vidare!
Förutsättningsteknik ansvarar för regionens digitala infrastruktur och den tekniska grund som övriga system bygger på. Avdelningen säkerställer stabil och säker drift samt utvecklar infrastruktur, informationshantering och arkitektur för framtida behov, med ansvar för hela teknikens livscykel.
Som avdelningschef har du ett samlat verksamhets- och leveransansvar för en funktion som är avgörande för regionens stabilitet och säkerhet. Du leder avdelningens utveckling, budget och personal och samverkar i ledningsgruppen för IT och Medicinsk Teknik för att skapa en sammanhållen, driftsäker och framtidsorienterad helhet.
Kvalifikationer
Akademisk examen eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten.
Dokumenterad chefserfarenhet, gärna med budget-, personal- och leveransansvar
Erfarenhet av drift, nätverk, datacenter eller andra tekniska plattformar
Vana att leda förbättringsarbete och driva förändring
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av agila eller iterativa arbetssätt (ex. Kanban, Scrum, DevOps)
Erfarenhet av större förändrings- eller moderniseringsinitiativ
Erfarenhet av att etablera nya tekniska plattformar eller byta ut befintliga
Erfarenhet av teknisk arkitektur, övervakning eller informationshantering
Erfarenhet av att leda och styra arbetet med IT-säkerhet i komplexa miljöer, inklusive samordning av riskhantering, säkerhetsrutiner och efterlevnad av regelverk
Vana att använda data för styrning, prioritering och förbättring
Erfarenhet av eller förståelse för hur AI kan användas för att förbättra arbetssätt, underhåll, säkerhet eller beslutsstöd inom medicinteknisk utrustningDina personliga egenskaper
Du samarbetar naturligt över organisatoriska gränser och bygger förtroendefulla relationer för att skapa hållbara och effektiva helhetslösningar. Med lyhördhet för verksamhetens och slutanvändarnas behov omsätter du krav till tydliga tekniska och organisatoriska förutsättningar.
Du är strukturerad och drivande, kombinerar strategisk blick med pragmatisk handlingskraft och engagerar andra i utvecklingsarbetet. Genom tydlighet och tillit bidrar du till gemensamma mål och till en stabil, säker och relevant leverans.
