Avdelningschef till avdelningen för marknader
Sveriges riksbank / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-08-18
Riksbanken söker avdelningschef till avdelningen för marknader. Här du får möjlighet att kombinera ditt intresse för ledarskap och ekonomi med genuin samhällsnytta. Här finns alla möjligheter att utvecklas, bidra och lära. Vi erbjuder ett spännande arbete i en händelserik och föränderlig miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Vill du vara med och bidra till Riksbankens fortsatta utvecklingsarbete? Välkommen med din ansökan!
VI ERBJUDER DIG
Ett mycket intressant arbete som chef för Riksbankens avdelning för marknader där fokus ligger på ansvar för Riksbankens aktiviteter på de finansiella marknaderna genom förvaltning av Riksbankens guld- och valutareserv samt implementering av penningpolitiken. Riksbanken förvaltar tillgångar i syfte att kunna fullgöra våra uppgifter och befogenheter och generera tillräcklig avkastning för att finansiera vår verksamhet. Tillgångarna ska förvaltas med låg risk och med hänsyn till Riksbankens ställning som centralbank och syftet med tillgångsinnehavet. Avdelningen ansvarar för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning/verksamhet.
I vår nya strategi arbetar vi efter vår vision att vara en "öppen och stabil centralbank i framkant". För att uppnå det ska vi de kommande åren göra förflyttningar genom att: Kraftsamla kring datas potential, Bygga förmågor som ökar handlingskraften, Stärka beredskapen inom hela det finansiella systemet och Etablera fler samarbeten för att stärka våra förflyttningar. I rollen ingår också internationella samarbeten.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Tillsammans med avdelningens ledning arbetar du med strategiska, analytiska och operativa uppgifter. Du ansvarar för avdelningens verksamhet vilket inkluderar verksamhetsplanering, budget och uppföljning och som stöd finns det en biträdande avdelningschef och övriga chefer på avdelningen. Du kommer att ingå i Riksbankens ledningsgrupp där du förutsätts bidra till hela Riksbankens ledningsgruppsarbete genom din erfarenhet och kompetens.
I rollen kommer du representera avdelningen både internt i avdelningsöverskridande projekt och externt i nationella sammanhang. En stor del av tiden utgörs av internationellt arbete i olika typer av arbetsgrupper och möten. Detta innebär att du har en mycket god muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska. Du ska ha en viss vana av media och i rollen ingår även att kvalitetssäkra avdelningens arbete. Du är en stark drivkraft till att avdelningen når sina mål och att Riksbankens strategiska förflyttningar uppnås. Andra viktiga delar av ditt uppdrag är att du arbetar för och säkerställer relevant utveckling. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar. Avdelningen för marknader består av fyra enheter och en stab, avdelningen har drygt ett femtiotal medarbetare. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Vi söker dig som har akademisk examen inom nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig med lång erfarenhet som personalansvarig chef, och det är meriterande om du har erfarenhet av chefsansvar från statlig förvaltning. Du ska ha mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av strategiskt arbete i ledningsgrupp. Du har djup kännedom om finansiella marknader och dess funktionssätt samt har erfarenhet att koppla ett policyuppdrag till ett operativt genomförande. Du ska ha erfarenhet av att vara verksamhets-, budget- och personalansvarig, och med god administrativ förmåga. Erfarenhet från ledningsarbete i central samhällsverksamhet är meriterande.
I din chefsroll har du ett stort intresse för ledarskap. Du är en erfaren ledare som är strategisk, självgående, lösningsorienterad samt mål- och resultatinriktad med mycket god samarbetsförmåga. I ditt ledarskap är du är trygg, tydlig och inkluderande.
Du vet hur du skapar engagemang och delaktighet i grupper och projekt. Då Riksbankens verksamhet är komplex och ofta uppmärksammad behöver du ha ett mycket gott omdöme och vara kvalitetsmedveten.
Som person är du mål- och resultatorienterad och tar ansvar för helheten. Vi söker en person som är nyfiken och intresserad av utvecklingsarbete och som även förstår vikten av ett välgjort förvaltningsarbete. Du ska ha praktisk erfarenhet av förändringsarbeten, vara driftig och en van beslutsfattare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas
Placering: Huvudkontoret Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 september. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
