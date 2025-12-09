Avdelningschef Miljö- och klimatavdelningen
Vill du vara en viktig del av ledningen för Samhällsbyggnadsförvaltningen i rollen som avdelningschef för Miljö- och klimatavdelningen och integrera hållbarhetsarbetet i Borås Stads ordinarie verksamhet? Då är det dig vi söker!
Samhällsbyggnadsförvaltningen består idag av cirka 115 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen.
Miljö- och klimatavdelningen arbetar med frågor som rör miljö-, energi-, klimatomställnings- och klimatanpassningsfrågor. I nära samarbete med övriga kompetenser i staden arbetar vi med att utveckla arbetssätt och förutsättningar, i syfte att minska vår negativa miljö- och klimatpåverkan och anpassa samhället inför det förändrade klimatet. Avdelningen stödjer och styrs av Kommunstyrelsen i en del frågor och av Samhällsbyggnadsnämnden i andra, vilket ger avdelningen ett både brett och långtgående mandat att driva arbetet framåt. Tjänsterna inom avdelningen består utöver avdelningschef idag av en projektledare, en processledare, tre miljöstrateger och tre samhällsplanerare.
Avdelningen agerar som katalysator och stöd vid förvaltningars och bolags arbete i miljö-, energi- och klimatomställningsfrågor genom att utveckla arbetssätt och förutsättningar för politiskt antagna styrdokument och ambitioner såsom miljöprogrammet, energi- och klimatstrategin och cirkulär ekonomi inklusive avfallsplanen, i syfte att minska Boråssamhällets negativa miljö- och klimatpåverkan. I denna roll följer avdelningen upp stadens arbete utifrån denna styrning och bidrar till att vidareutveckla formerna för styrningen efter behov.
Avdelningen driver olika projekt och håller workshops och utbildningar för tjänstepersoner, politiker och boråsare. Bland annat driver avdelningen satsningen Klimatneutrala Borås och Ulricehamn 2030, en del av Viable Cities innovationsprogram Klimatneutrala städer 2030. Avdelningen arbetar även med att identifiera behov av, utvärdera, vägleda och samordna åtgärder för att skydda samhället mot konsekvenserna av ett förändrat klimat, primärt med samhällsbyggnadsprocessen som utgångspunkt och ram, så att Boråssamhället kan fortsätta växa och utvecklas samtidigt som det klimatanpassas. För tillfället fokuseras detta arbete på vattenrelaterad klimatanpassning. Miljö- och klimatavdelningen bidrar och stöttar även konstruktivt med ekologisk kompetens i samhällsbyggnadsprocessen genom att delta i arbetet med exploatering och fysisk planering samt bygglovs- och strandskyddsärenden.
Som avdelningschef för Miljö- och klimatavdelningen ansvarar du för att leda, utveckla, följa upp och samordna avdelningens arbete. Du företräder och kommunicerar de frågor du ansvarar för såväl internt som externt i mötet med kollegor, förtroendevalda, samarbetspartners, media, allmänheten med flera. På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi tillsammans. Som chef och ledare har du en särskilt viktig roll i att stärka samarbete och tillsammanskänsla inom din avdelning, men nog så viktigt även över avdelningsgränserna. Detta kräver ett ständigt aktivt arbete med såväl struktur som kultur, genom ett skickligt ledarskap.
Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till förvaltningschefen. I förvaltningsledningen tar vi gemensamt ansvar för förvaltningens samlade uppdrag och utveckling, och arbetar utifrån en helhetssyn. Du deltar aktivt i ledningsgruppens dagliga arbete såväl som i verksamhetsplanering och budgetarbete, som du sedan är skicklig på att förmedla och kommunicera om.
Övrig information
Intervjuer planeras att hållas 12 och 13 januari.Kvalifikationer
För att kunna stötta och utveckla medarbetarna såväl som verksamheten behöver du ha relevant chefserfarenhet samt en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. För att lyckas väl i uppdraget ser vi att relevant erfarenhet kommer från liknande tjänst eller att du på annat sätt har införskaffat erfarenhet från uppdrag som angränsar eller har koppling till miljö, klimat och hållbarhetsfrågor. Chefserfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande.
Du räds inte utmaningar och har förmågan att se på vilket sätt du kan skapa förtroende och bygga starkare relationer till människor omkring dig. Ditt skickliga ledarskap tar sig uttryck genom att du med naturlig fallenhet och fingertoppskänsla tar dig an samtliga moment som ingår i chefsrollen, till exempel arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och arbetsrättsliga frågor.
Du är kreativ, har god samarbetsförmåga och vågar tänka nytt. Du lyckas föra frågor framåt och nå resultat även när förankringsytorna är många och tidsperspektiven långa. I den här rollen är din förmåga att skapa engagemang, stolthet, förståelse och gemensam riktning särskilt viktig, vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga. Som chef i Borås Stad är du en förebild utifrån kommunens gemensamma principer. Som person driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Du agerar övertygande, tillitsfullt och oberoende och skapar förutsättningar för medarbetarnas prestationer. Du fungerar som bollplank och stöd och skapar motivation, teamkänsla, öppenhet och trygghet. Du utvecklar och följer upp individens och gruppens kompetens. Du delegerar och fördelar ansvar och befogenheter så att delaktighet uppnås och följer upp och ger återkoppling på medarbetarnas resultat. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskap för oss är att nå resultat och att få andra med sig i arbetet.
