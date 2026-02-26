Avdelningschef Måltidsverksamheten
2026-02-26
Vill du leda och utveckla måltidsverksamheten in i framtiden?
Måltidsverksamheten i Tanums kommun spelar en central roll i att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet för våra medborgare, och nu söker vi en engagerad och erfaren avdelningschef som vill bidra till att skapa goda måltider och en hållbar måltidsorganisation.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och vara en del av en organisation som sätter kvalitet och medborgarens behov i centrum.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som avdelningschef ingår du i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, där du har ett nära samarbete med andra verksamheter inom kommunen. Du ansvarar för tre kökschefer som rapporterar direkt till dig, och tillsammans driver ni utvecklingen av en modern och hållbar måltidsverksamhet som serverar god mat av kvalitativa råvaror.
Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp kommunens måltidsverksamhet. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att verksamheten lever upp till nationella lagkrav, riktlinjer och kommunens mål om kvalitet, hållbarhet och ekonomisk effektivitet.
En central del av rollen är att utveckla strategier för hållbara och näringsrika måltider, med fokus på heltid som norm, livsmedelsstrategier och klimatsmarta måltider. Du driver förändringsarbete och kvalitetsförbättringar genom att ta fram långsiktiga lösningar för att skapa en hållbar och resurseffektiv organisation. Samtidigt säkerställer du att verksamhetens struktur och arbetssätt ständigt utvecklas och anpassas till framtidens behov.
Du har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamhetsplanering, där du skapar förutsättningar för kökscheferna och medarbetare att nå sina mål genom tydligt, prestigelöst ledarskap och nära stöd. Arbetet innefattar också att bygga och stärka samarbeten mellan måltidsverksamheten och andra kommunala verksamhetsområden, såsom skola, äldreomsorg och fastighet.
Kvalifikationskrav
Vi söker en trygg och erfaren ledare som har flerårig erfarenhet av att leda och utveckla organisationer inom offentlig sektor. Du ska ha en akademisk examen inom kostekonomi, nutrition, livsmedelsteknik, ledarskap eller annan erfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande. Du har också erfarenhet av att leda andra chefer och att arbeta med kvalitetsutveckling, förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Din kunskap om att implementera digitala system och processer är en stor tillgång, liksom din erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering. Du har ett tydligt och engagerande ledarskap och är van vid att coacha och utveckla chefer och medarbetare i deras roller.
Som person är du lösningsorienterad och prestigelös, med en stark förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har en strategisk och analytisk förmåga men trivs också med att arbeta operativt för att skapa resultat. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i komplexa utmaningar.
Vi ser gärna att du har en gedigen erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom måltidsverksamhet, erfarenhet av att leda större projekt, exempelvis inom digitalisering eller organisatoriska förbättringar, samt kunskap om att utveckla samverkan och dialogprocesser i en kommunal organisation.
Vi erbjuder en arbetsplats där förtroende, ansvar, respekt och omtanke genomsyrar vårt arbete. Som anställd får du möjligheter till friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter. Tillsammans bygger vi framtidens sociala tjänster - en vardag där vi skapar livskvalitet för våra medborgare. För den här tjänsten krävs uppvisande av utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Intervjuer kommer att genomföras måndag 30 mars.
Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden, så tveka inte utan ansök idag!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
