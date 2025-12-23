Avdelningschef juridik och säkerhet
2025-12-23
Är du en trygg, stabil och erfaren chef och ledare med förmåga att visa riktningen framåt? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig. Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som avdelningschef för vår nya avdelning för Juridik och Säkerhet har du en central roll i att bygga upp verksamheten och forma ett starkt ledningsteam. Du leder avdelningens strategiska arbete och ansvarar för att utveckla arbetssätt, strukturer, arbetssätt och kultur som stödjer vår långsiktiga riktning. Rollen som avdelningschef innebär ett helhetsansvar för verksamhet, budget och personal - och du driver utvecklingen av fyra enheter inom juridik, säkerhet och beredskap, informationshantering samt inköp, kvalitet och regulatorisk efterlevnad. Du rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp tillsammans med sex andra avdelningschefer.
I rollen ingår att arbeta i samhällsviktig verksamhet där hög säkerhet och god beredskap är centrala delar. Du kommer även att leda arbetet i en miljö där flera av våra leveranser omfattas av regleringen för medicinteknik, där bred erfarenhet och förmåga att skapa god samverkan blir viktiga för att bygga en stabil och utvecklingsorienterad organisation.
Vi är en organisation i tillväxt och förändring, vilket ger dig ett strategiskt ansvar för att visa riktningen framåt för chefer och medarbetare, även när vägvalen inte är självklara. Du har en central roll i vår samhällsviktiga verksamhet där vi erbjuder digitala lösningar för hälsa, vilket ger medarbetare i vården bättre förutsättningar och ökar patientsäkerheten.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är utvecklings- och samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Du är modig, handlingskraftig och tar ansvar för din avdelnings utveckling och resultat.
Vi söker dig som har:
• juristexamen
• flerårig aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget och personal
• flerårig aktuell erfarenhet av att leda andra chefer i regeltung verksamhet
• aktuell erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom komplexa organisationer
• erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete med säkerhet och beredskap
• erfarenhet av arbete på statlig myndighet
• erfarenhet av arbete med medicinteknik eller nationella medicinska informationssystem.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Generaldirektör Gunilla Nordlöf: 076-144 40 69
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
Rekryteringskonsult Magnus Hallberg: 040 - 660 63 14
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 31 januari 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
