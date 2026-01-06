Avdelningschef Barn och Unga
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-01-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-06Beskrivning
Avdelningschef till Socialförvaltningen Hisingen - med helhetssyn och intresse för att utveckla framtidens arbete för placerade barn och unga
Socialförvaltningen Hisingen söker nu en avdelningschef som vill vara med och forma ett stärkt och sammanhållet arbete kring familjehemsvård samt placerade barn och unga.
Den nya avdelningen består i starten av två familjehemsenheter och två barnsekreterarenheter, men vi ser också oss att avdelningens uppdrag behöver utvecklas och eventuellt utökas framöver.
Som avdelningschef blir du en viktig del i socialförvaltningens samlade stöd till barn och unga och tillsammans med dina avdelningschefskollegor leder du den gemensamma riktningen och utvecklingen av de tre barn-och ungaavdelningarna. Du arbetar också i nära samverkan med övriga avdelningschefer inom förvaltningen och kommer ha en roll i sammanhang där du ihop med övriga socialförvaltningar i staden förväntas samverka och ha anta ett gemensamt perspektiv, för att skapa värde för barn och unga i hela staden. Socialtjänsten i Göteborg är en organisation i ständig förändring, som jobbar mot målbilden en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser. Detta ställer särskilda krav på din förmåga att se helheten, hantera komplexitet och förstå hur olika verksamheter påverkar varandra.
Leda förändring och skapa riktning
Du arbetar på uppdrag av direktören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till så väl övergripande utvecklingsarbete, som utvecklingsarbetet inom ditt område. I din egen ledningsgrupp leder du dina enhetschefer och skapar tillsammans med dem en tydlig riktning för verksamheten.
I rollen behöver du vara uthållig och tydlig i att driva förändringsarbete, kunna prioritera, formulera mål och driva både kort- och långsiktiga utvecklingsprocesser. Du bidrar med struktur och mod att prova nytt - och med förmågan att omsätta analys och omvärldskunskap till praktisk utveckling.
Skapa engagemang och påverka i rätt riktning
Du leder genom dialog, tillit och respekt och bygger en kultur som kombinerar professionalism, värme och ansvarstagande. Du en tydlig kommunikatör som arbetar både för att få gehör för andras tankar och idéer och för att skapa delaktighet från de som arbetar i verksamheten. Du använder din förmåga att påverka andra för att skapa framdrift, engagemang och samsyn - både internt och externt.
Genom din kommunikativa förmåga lyfter du frågor, motiverar medarbetare och driver frågor i en riktning som gynnar helheten.
Samverkan som arbetssätt
För att lyckas i rollen behöver du vara erfaren och genuint duktig på att samarbeta, samverka och skapa förtroendefulla relationer. Du tar tillvara andras kunskap, lyssnar aktivt och bygger team där det gemensamma uppdraget alltid står i centrum.
I ditt uppdrag ingår också ett arbetsmiljöansvar, som innebär att arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer, samt att fackliga samverkan sker enligt samverkansavtalet.
Du navigerar mellan olika nivåer - från förvaltningens behov till stadens gemensamma mål - och förstår hur dessa hänger ihop.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- har socionomexamen eller annan relevant högskoleexamen
- har flerårig och dokumenterad erfarenhet av strategiskt ledningsarbete
- har erfarenhet från socialtjänstens områden
- har gedigen erfarenhet av samverkan och samarbete med andra aktörer
- har förmåga till helhetssyn, att väga olika perspektiv och analysera komplexa frågor
- har drivkraft och vana att initiera, leda och genomföra förändringar
- har mycket god kommunikativ och relationsskapande förmåga
- kan påverka och engagera andra genom tydlighet, dialog och övertygande argumentation
- har god förståelse för uppdraget i en politiskt styrd organisation
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga i Göteborg? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Marie Larsson marie.larsson@socialhisingen.goteborg.se 031-3661100 Jobbnummer
9670222