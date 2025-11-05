Avdelningschef - ekonomi
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som avdelningschef hos oss kommer du tillsammans med dina chefskollegor i förvaltningsledningen arbeta för en effektiv och sammanhållen stadsutvecklingsprocess utifrån ett hela staden perspektiv för att skapa miljöer där livet får ta plats.
Du är representant för stadsfastigheter och verkar för att, utifrån ett hela staden-perspektiv, analysera, planera och utveckla stadens lokalbestånd i nära samverkan med verksamhets- och stadsutvecklande nämnder. Du arbetar med ett processinriktat och kundfokuserat arbetssätt med starkt utvecklingsfokus där du verkar för en transparent samarbetskultur i Göteborg stad och i den egna förvaltningen. Som ledare arbetar du utifrån ett prestigelöst och tillitsbaserat ledarskap, där du delegerar mandat till medarbetarna och ger tydligt stöd när det behövs.
Du leder ett arbete präglat av struktur, tydlighet och ordning, där kvalitet och regelefterlevnad är en naturlig del av vardagen. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du arbetssätt som stärker styrning, uppföljning och transparens i ekonomiarbetet.
Vidare medverkar du i och ansvarar för strategiska beslut som berör hela förvaltningen, samt bistår direktör och nämnden med sakkunskap och med den specifika kompetensen för din avdelning. Du arbetar aktivt med förvaltningens kultur- och värdegrundsarbete och ansvarar för att det genomsyrar avdelningens styrning, ledning och uppföljning samt det dagliga arbetet hos samtliga medarbetare och chefer. Du ansvarar för avdelningens verksamhetsplanering i nära samarbete med direktören och övriga chefer i förvaltningsledningen. Du har personal- arbetsmiljö- och budgetansvar för din avdelning och arbetar för en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö för avdelningens alla medarbetare samt värnar om en god facklig partssamverkan.
Som avdelningschef ekonomi ansvarar du för framtagandet av förvaltningens ekonomiska budget och uppföljning i nära samarbete med övriga avdelningar. Vi har ett brett uppdrag med omfattande och komplexa ekonomiska flöden som innefattar både drift- och investeringsredovisning, vilket innebär en driftomslutning på cirka fyra miljarder kronor och investeringar om cirka tre miljarder kronor.
Ansvarsområden:
• upprätta förvaltningens ekonomiska uppföljning med avseende på enhets-, avdelnings- och uppföljningsrapporter internt samt mot vår nämnd och Göteborgs Stad.
• ansvara för förvaltningens ekonomistyrning och arbeta tillsammans med verksamheterna för att hitta lösningar som stödjer både ekonomiska ramar och verksamhetens behov.
• ansvara för uppföljning av förvaltningens verksamheter för att säkerställa att beslut som tagits inom det ekonomiska området efterföljs.
• ta fram tjänsteutlåtande avseende ekonomisk uppföljning samt inom revision och kvalitet.
• ansvar för att redovisningsprinciperna efterlevs för drift, reinvesteringar, investeringar för uthyrning samt inhyrning i enlighet med råd och anvisningar, och verkar för att dessa principer tillämpas med fokus på helhet, samverkan och utveckling.
Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och är van att driva frågor med lyhördhet och i dialog med andra. Du besitter en god kunskap kring rådande lagar, avtal och regelverk inom ekonomiområdet. Meriterande är om du har erfarenhet av det ekonomiska ramverket för kommunal/regional verksamhet.
Du har utbildning som motsvarande civilekonomexamen med inriktning mot ekonomi, företagsekonomi, nationalekonomi eller annan för tjänsten relevant inriktning. Du känner dig trygg med att tillsammans med kollegor och medarbetare strategiskt driva förändrings- och utvecklingsarbete. För denna tjänst behöver du ha erfarenhet av arbete med ett personal- arbetsmiljö- och budgetansvar. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer och har erfarenhet av styrning i komplexa och samverkande organisationer. För denna tjänst vill vi att du har kunskaper om facklig partssamverkan och arbetsmiljölagstiftningen.
Ditt ledarskap präglas av tillit, prestigelöshet och kommunikativ förmåga, där du skapar engagemang, arbetsglädje och trygghet i organisationen. Du har förmåga att kombinera strategisk ekonomisk analys med förståelse för verksamhetens helhet och långsiktiga utveckling. Andra viktiga förmågor är att kunna väga in olika perspektiv där helheten blir så bra som möjligt och att kunna tänka och agera långsiktigt.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
