Avbytare till Vänersborg/Falköping med omnejd
Växa Sverige Ekonomisk Fören / Jordbruksjobb / Vänersborg Visa alla jordbruksjobb i Vänersborg
2025-10-24
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växa Sverige Ekonomisk Fören i Vänersborg
, Lysekil
, Skara
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Växa är ett ledande kunskapsföretag för lantbrukare med mjölk-, köttproduktion och växtodling. Genom den rådgivning och service vi säljer bidrar vi med ökad konkurrenskraft för svenskt lantbruk. Vår omsättning är drygt 460 miljoner kronor och vi har cirka 500 medarbetare fördelade på 27 driftsplatser över hela landet. Hållbarhet är centralt för oss, och våra kunder och Växa står för klimatsmart produktion och god djurhälsa.
Hos Växa får du utveckling - bra förmåner och engagerade kollegor. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!.
Lantbruksavbytare till Vänersborg/Falköping
Älskar du kor? Det gör vi!
Nu söker vi dig som vill ha ett varierat jobb runt Vänersborg/Falköping med omnejd
Som avbytare jobbar du självständigt med frihet under ansvar och med servicekänsla sätter du kunden i fokus. Du ingår i avdelning Gårdsnära tjänster där dina kollegor är Husdjurstekniker och fruktsamhetsrådgivare. I avdelningen anordnas gemensamma fortbildningsdagar och erfa träffar genom detta skapas laganda och teamkänsla. Som avbytare är du hemstationerad men tillhör en driftsplats där fler funktioner finns att tillgå.
I arbetsuppgifterna ingår: Traditionell djurskötsel på mjölkgårdar men även andra serviceuppgifter som att ta foderprov med hjälp av foderborr eller att leverera och sätta upp mjölkprovningslådor. Om du är rätt person har du stora möjligheter att påverka ditt arbete efter intresse och erfarenhet. Vårt uppdrag är att serva lantbruket utefter behov så variation kan förekomma.
Anställning och omfattning: Vi startar med en Provanställning som övergår i tillsvidareanställning i den omfattning som önskas. Minst 50% med möjlighet att utöka upp till 100 %
Växa Sverige har kollektivavtal och du omfattas av pension, trygghetsförsäkringar och friskvårdsbidrag.
Lämplig utbildning och erfarenhet Lantbruksutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet erfordras. Du bör ha erfarenhet av att tidigare jobbat i uppbunden besättning eller i grop. Har du dessutom erfarenhet av mjölkproduktion i robotbesättning är det meriterande. B-körkort krävs. Kunskaper i svenska språket. Om du älskar lantbrukets djur, har ett gott djuröga, är flexibel och serviceinriktad är detta drömjobbet för dig.
Är du intresserad och har frågor kontakta Veronica Andersson, tel. 010-471 02 19 (tel:0104710219)
Skicka in din ansökan omgående, vi intervjuar löpande under rekryteringen. Sista ansökningsdag är 22 november. OBS! Det är viktigt att du anger din bostadsort eftersom du kommer att utgå från bostaden och köra direkt till aktuella gårdar.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C6887". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växa Sverige Ekonomisk fören Arbetsplats
Växa Sverige, Gårdsnära tjänster Kontakt
Regionchef Gårdsnära tjänster
Veronica Andersson veronica.andersson@vxa.se 010-471 02 19 Jobbnummer
9573529