Avarn söker skyddsvakter i Linköping
Avarn Security AB / Väktarjobb / Linköping Visa alla väktarjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Katrineholm
Avarn Security har uppdraget att leverera personella bevakningstjänster till Saab-koncernen i Sverige och utomlands. Leveransen är en betydande del i en samordnad säkerhetsleverans med Avarn Securitys bevaknings- och teknikorganisation.
Den samordnade säkerhetsleveransen är ett av Sveriges mest komplexa, dynamiska och synliga uppdrag med ett rikstäckande kundansvar för koncernen.
Är Du intresserad av att utvecklas som individ? Ser Du säkerhetsarbete som något intressant och viktigt? Då kan denna tjänst vara för Dig!
Tjänsteställe: Linköping
Varaktighet: Heltid, deltid och behovsanställning, 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad kan du förvänta dig?
• Ett arbete där din insats är betydelsefull
• Varierande arbetsuppgifter
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter inom företaget och uppdraget
Profil för tjänsten:
Vi söker Dig som är organiserad, flexibel och har ett högt säkerhetstänk. Du ska kunna ta initiativ men också fungera väl i grupp med kollegor. Du ska vara lösningsorienterad och målmedveten kring ditt uppdrag. Du bör ha en god förmåga i sociala samspel och förstå att samverkan är viktigt för att uppnå goda resultat.
Krav för tjänsten:
• Myndig och ostraffad enligt FAP 573-2
• Svenskt Medborgarskap
• Drogfri
• Gymnasiekompetens
• God svenska och engelska i tal och skrift
• God hälsa och fysik
• Ordnad ekonomi
• B-körkort
Meriterande:
• Utbildad skyddsvakt (civil eller militär)
• HAS-utbildning
• Militär bakgrund
• Erfarenhet av administrativt arbete (t.ex receptionstjänst)
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning kommer att genomföras och varför svenskt medborgarskap är krav för tjänsten.
Sök tjänsten via vår hemsida, ej via mail.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-10-31. Urval sker löpande, så vänta inte med att ta steget mot en spännande framtid hos Avarn Security! Tester kan komma att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Välkommen till ett team där varje dag är en ny möjlighet till att göra skillnad.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
LÖN ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Jesper Thörnvall Jesper.thörnvall@avarnsecurity.com Jobbnummer
9477016