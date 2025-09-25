Avarn Security söker Parkeringsvakter i Göteborg
Avarn Security AB / Säkerhetspersonalsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Göteborg
2025-09-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Som parkeringsvakt bidrar du till att skapa en trygg trafiksituation för alla som befinner sig i trafiken. Det ingår i ditt arbete att kontrollera och rapportera fordon som är felparkerade, liksom att informera om kommande förändringar i trafiken. Det är ett rörligt utomhusarbete som utförs hela året runt och för att trivas som parkeringsvakt är du socialt kompetent, lugn och informativ.
Arbetstider: Dag, kväll och Helg
Tjänsteställe: Göteborg
Varaktighet: Behovsanställning, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: Utföra parkeringsövervakning på tomtmark i Göteborg
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet parkeringsövervakning av tomtmark, god svenska i tal och skrift och som innehar B-körkort.
Utöver det behöver du vara ostraffad, drogfri, ha ordnad ekonomi, god hälsa och fysik samt gymnasiekompetens eller motsvarande utbildning likställt med den för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande uppgifter samt har Väktarutbildning 1 & 2. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-10-31. Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen Urval av kandidater kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag. Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via e-post vid frågor om rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal. Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Oguzhan Mohammed o.mohammed@avarnsecurity.com Jobbnummer
9527097