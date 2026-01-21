Avarn Security anordnar rekryteringsträff i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö.
En väktare har en central roll i att upprätthålla trygghet och säkerhet i olika miljöer. Yrket innebär att förebygga och hantera risker genom att övervaka lokaler, patrullera områden och kontrollera att säkerhetsrutiner följs. Väktaren arbetar ofta i nära kontakt med människor och behöver kunna agera lugnt och professionellt i både vardagliga situationer och vid incidenter. Arbetet kan omfatta allt från larmutryckningar och tillträdeskontroller till rapportering av avvikelser och samarbete med polis eller andra myndigheter. Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, integritet och förmåga att fatta snabba beslut under press.Är du intresserad av ett spännande sommarjobb eller vill du starta en ny karriär inom säkerhetsbranschen? Vi på Avarn Security välkomnar nu dig till vår rekryteringsdag. Under sommarmånaderna behöver vi personer som vill vara med i vårt ständigt växande team och göra skillnad i samhället. Ett sommarvikariat är även en ypperlig chans att visa framfötterna för den som vill fortsätta utvecklas hos oss till hösten.
Var: Avarn Security Göteborg
Adress: August Barks gata 23 B, 421 32 Västra Frölunda
Tid: 09.00 - 11.00
Datum: Meddelas i inbjudan
Anmälan till rekryteringsdagen sker via registrerad ansökan - ej via mail.
Observera att du kommer att skickas en inbjudan/kallelse när vi hanterat din ansökan och du har utfört testerna som skickats till dig som ett första steg i processen.
Sista dag för ansökan är 1 mars.
För att din ansökan ska kunna hanteras är det viktigt att du bifogar nedan dokument i PDF när du ansöker.
I ansökan skall följande finnas:
• CV inklusive personligt brev
• Godkänt gymnasiebetyg (Minimikrav godkänd i Svenska 1)
• Utbildningsbevis om du redan har giltig utbildning för väktare, skyddsvakt, ordningsvakt eller andra branschrelaterade utbildningar samt fortbildningar.
Vi söker nu nya medarbetare som under sommarmånaderna kan arbeta på vikariat eller behovsanställning. Med vikariat menas att man under en period anställs på ett fast arbetstidsmått. Är du rätt medarbetare för oss så finns goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren. För dig som önskar istället arbeta på behovsanställning så finns även möjlighet till detta. Som behovsanställd förväntas du arbeta minst två pass per månad men har också möjligheten att boka upp mer arbete om detta önskas.
För att kunna anställas som väktare med anställning i ett auktoriserat säkerhetsföretag krävs att du uppfyller våra grundkrav.
• 18 år
• God svenska i tal och skrift (antagningstester genomförs)
• Ostraffad (bakgrunds- och registerkontroller genomförs)
• Drogfri (stickprovskontroller genomförs)
• Ordnad ekonomi (kreditupplysning genomförs)
• Godkända gymnasiebetyg
Du som önskar arbeta hos oss men saknar utbildning som väktare kommer att få möjlighet att gå en 9 dagars väktarutbildning. Denna utbildning bedrivs av vår utbildningsorganisation BYA och är förlagd måndag till fredag med krav på 100% närvaro. Kursavgiften står vi för, det du investerar är din tid.
Varmt välkommen!
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen
Enligt Kollektivavtal med Transportarbetarförbundet Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Anne Svanöe anne.svanoe@avarnsecurity.com
Anne Svanöe anne.svanoe@avarnsecurity.com Jobbnummer
