Automotive Software Engineer - Autosar Bsw
Företagsbeskrivning:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Arbetsbeskrivning:Vill du arbeta med avancerad AUTOSAR utveckling, moderna CI/CD miljöer och integration av komplexa embedded plattformar?
Hos oss får du en central roll i projekt där du konfigurerar BSW moduler, analyserar ECU beteenden och arbetar nära systemingenjörer och arkitekter för att bygga robusta mjukvaruplattformar för nästa generations fordon.
Som en del av vårt internationella Software team kommer du att arbeta med allt från minneshantering och diagnosstackar till HIL/SIL tester, runtime analyser och stabila integrationsflöden - i projekt som driver utvecklingen av framtidens mobilitet framåt.
I rollen som Automotive Software Engineer - BSW kommer du att arbeta nära både mjukvaru och systemingenjörer för att konfigurera och generera AUTOSAR BSW moduler med verktyg som Vector DaVinci och EB tresos, samt säkerställa att dessa integreras smidigt i våra mjukvaruplattformar. Du arbetar kontinuerligt i moderna CI/CD miljöer med verktyg som Git, Gerrit, Jenkins och Docker, och bidrar till stabila och skalbara build och integrationsflöden. En viktig del av rollen är att stödja HIL/SIL testning och genomföra avancerad felsökning med exempelvis Vector verktyg och Lauterbach Trace32, samtidigt som du analyserar runtime beteenden, minnesanvändning och integrationsutmaningar direkt på mål ECU:er. Arbetet sker i nära samverkan med tvärfunktionella team där du följer MBSE principer och agila arbetsmetoder för att säkerställa robusta, optimerade och framtidssäkra mjukvarulösningar.
Profilbeskrivning:Vi söker dig som har en kombination av teknisk skicklighet, nyfikenhet och en stark vilja att bidra i komplexa utvecklingsprojekt.
Du har:
BSc/MSc inom mjukvara, elektroteknik eller liknande område
Minst 3 års erfarenhet av embedded utveckling i bare metal eller RTOS miljöer
God förståelse för AUTOSAR metodik och tillhörande verktyg
Starka kunskaper i C med fokus på läsbar, skalbar och robust kod
Erfarenhet av kommunikationsprotokoll som CAN, LIN, SPI och Ethernet
Erfarenhet av att utveckla och integrera CDD:er samt arbete med minne och diagnosstackar
Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska
Meriterande
Erfarenhet av funktionell säkerhet och ASPICE
Kunskap om AUTOSAR Software Component Description (SWCD)
Kompetens i C++
B körkort
Som person
Som person trivs du i tekniskt komplexa miljöer där du får kombinera problemlösning med strukturerat och analytiskt arbete. Du är nyfiken, driven och har en naturlig förmåga att se helheten i en mjukvaruplattform, samtidigt som du inte tvekar att dyka ner i detaljer när det behövs. Du uppskattar samarbete och kunskapsutbyte i tvärfunktionella team och kommunicerar tydligt och prestigelöst. Dessutom har du ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt som gör att du kan navigera effektivt mellan krav, tidsramar och tekniska utmaningar.
Vi erbjuder:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Rekryteringsprocessen kan gå snabbt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
