Automationsingenjör Till Paske
OnePartnerGroup Skellefteå AB / Elektronikjobb / Skellefteå Visa alla elektronikjobb i Skellefteå
2025-12-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skellefteå AB i Skellefteå
, Piteå
, Norsjö
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Är du Automationsingenjör med några års erfarenhet som skulle trivas bra i en mindre arbetsgrupp där du har stor möjlighet att utvecklas? Är du dessutom en person som uppskattar eget ansvar? Då har vi en tjänst på PASKE som skulle passa dig!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
I tjänsten som Automationsingenjör kommer du att få arbeta under eget ansvar men med stöd från dina arbetskamrater, med bland annat programmering, testning och driftsättning.
PASKE har många spännande projekt inom bland annat VA, smältverk, anrikningsverk, gruvor och elkraft. Du arbetar antingen med in-house projekt eller som konsult på plats hos kund. Vissa kundprojekt ger möjlighet för resor vid driftsättning till jordens alla hörn.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att utvecklas inom många olika teknikområden. Vi vill att du ska må bra på jobbet och erbjuder därför förutom intellektuella utmaningar och goda arbetskamrater, både friskvårdsbidrag och privat sjukvårdsförsäkring. Självklart ingår utbildning och träning i jobbet.
Tjänsten som Automationsingenjör hos PASKE är en tillsvidareanställning.
Om dig
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och vill ta nästa steg i ett teknikdrivet företag. Du har en relevant teknisk utbildning och arbetslivserfarenhet inom området. Kunskaper i PLC-programmering är meriterande, liksom erfarenhet av annan programmering inom industrimiljö. Erfarenhet av ABB 800xA eller Siemens TIA Portal ses som ett extra plus.
Som person är du noggrann, analytisk och rak i din kommunikation. Du är engagerad i ditt arbete och värderar kvalitet, samt förstår att slutresultatet sitter i detaljerna.
Du uttrycker dig väl i engelska både tal och skrift och gärna också svenska men det är inte ett krav. Du har B-körkort då delar av arbetet utförs hos våra kunder.
Om PASKE
PASKE är ett mindre företag med stor kompetens inom processer och automationssystem för industrin. Vi arbetar främst med programutveckling i PLC- och DCS-system för processtyrning, men även med IT-system, kommunikationsnätverk, mätinstrument, frekvensomriktare och elkonstruktion i CAD.
Nyligen förvärvades PASKE av den den norrländska industrikoncernen Polskenet Invest och i och med detta påbörjar vi ett nära samarbete med Boliden Electro AB, i samma koncern. Tillsammans kan vi skapa nya kundvärden där specialistkompetens inom automation och programmering kombineras med stark kompetens inom produkter och installationer. Vår ambition är att arbeta nära varandra och använda våra gemensamma kompetenser för att utveckla och stärka båda bolagen. Vi kan därmed dra nytta av varandras erfarenheter för att skapa en dynamisk miljö där samarbete är nyckeln till framgång. Hos oss värdesätts ett positivt arbetsklimat som bygger på samarbete och goda relationer.
Kontaktuppgifter
PASKE samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Johanna Forsell via OnePartnerGroup, 072 215 63 08 eller johanna.forsell@onepartnergroup.se
Sök tjänsten senast 2026-01-30
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skellefteå AB
(org.nr 559328-3509), https://paske.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Process Automation Skellefteå AB Kontakt
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9666323