Automationsingenjör, Albany International
Albany Internationals R&D-avdelning driver utvecklingen av nästa generations material- och tillverkningsteknologier för högpresterande tekniska textilier. Det svenska teamet arbetar i framkant och är en integrerad del av ett globalt innovationsnätverk.
Vill du vara med och utveckla framtidens teknik i en roll där innovation, problemlösning och praktiskt ingenjörsarbete möts? Nu söker Albany International en Automationsingenjör med praktiskt handlag till sitt R&D-team.
Ansvarsområde Här får du en viktig roll i utveckling och optimering av ny teknik, med fokus på elektriska styrsystem, automation samt analys- och testutrustning. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra i projekt som sträcker sig från prototyp och testmiljö till implementation av nya lösningar och förbättringar av befintlig utrustning.
Rollen är bred och varierad. Du arbetar med programmering, implementering, testning och kvalificering av elektriska styrsystem för laboratorie- och pilotutrustning. Sensorer, motorer, pneumatik, hydraulik och mekanik ingår i de flesta utrustningar. Du bidrar också till att utveckla smarta och robusta maskin- och visionsystem där elektriska styrsystem kombineras med machine learning och AI-verktyg.
En viktig del av arbetet är att felsöka, underhålla och uppgradera äldre utrustning, samtidigt som du driver utveckling av nya tekniska lösningar som stärker verksamhetens innovationsförmåga. Du analyserar data, identifierar förbättringsområden och omsätter tekniska utmaningar till praktiska och hållbara lösningar.
Rollen är placerad på Albany International i Halmstad.
Bakgrund och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som elingenjör, automationsingenjör eller från en liknande teknisk roll
Erfarenhet från industriell verksamhet, gärna en produktions- /utvecklingsmiljö
El CAD, gärna Cadett ELSA
Erfarenhet av underhåll, felsökning och uppgradering av äldre utrustning
Goda kunskaper i Microsoft Office
Goda kunskaper engelska som svenska, så väl i tal som i skrift
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
Sensorer, motorer, motion control, pneumatik, hydraulik och finmekanik
Programmering av PLC (SIEMENS) och CitectSCADA HMI
Programmering i MATLAB och LabView
Kunskap inom vision, machine learning och AI-teknik
Personlig profil Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och trivs i tekniskt komplexa miljöer. Du arbetar strukturerat, har ett starkt eget driv och tar ansvar för både detaljer och helhet i dina projekt.
Du motiveras av att kombinera praktiskt tekniskt arbete med utveckling och har ett naturligt intresse för att förstå, felsöka och förbättra både ny och befintlig utrustning. Skruvmejsel och avbitartång är lika naturliga verktyg för dig som datorn. Med ett nyfiket förhållningssätt och en god teknisk förståelse omsätter du idéer till robusta och fungerande lösningar. Du samarbetar lätt med kollegor från olika funktioner och bidrar med både kompetens och engagemang i teamet.
Välkommen med din ansökan!
Ansökan Albany International samarbetar med We SeeQ i denna tillsättning. Ansök genom att besvara frågorna nedan och ladda upp en engelsk CV/profil . För frågor och information om tjänsten, vänligen kontakta Mats Törn 0722-163755 /mats.torn@weseeq.se
el Lena Wadenby på 0702-943550 / lena.wadenby@weseeq.se
Albany International Corp. Albany International is a leading developer and manufacturer of engineered components, using advanced materials processing and automation capabilities, with two core businesses - Engineered Composites and Machine Clothing.
Machine Clothing is the world's leading producer of custom-designed, consumable belts essential for the manufacture of paper, paperboard, tissue and towel, pulp, non-wovens and a variety of other industrial applications.
Albany International is headquartered in Rochester, New Hampshire, operates 30 facilities in 13 countries, employs approximately 5,600 people worldwide, and is listed on the New York Stock Exchange (Symbol: AIN). Additional information about the Company and its products and services can be found at www.albint.com Så ansöker du
