Automationsingenjör
2026-01-28
Vill du arbeta med innovativ teknik i ett bolag med stort fokus på hållbarhet? Nordomatic är Sveriges största oberoende specialist inom klimatsmart fastighetsautomation och vi behöver nu förstärka teamet med en Automationsingenjör som vill vara med och bidra till utvecklingen av vår verksamhet i Linköping.
Vi erbjuder dig:
En intressant teknisk roll och en arbetsmiljö fylld av tekniska utmaningar
Arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling inom Nordomatic
Hos oss hjälps vi åt, har korta beslutsvägar och en stark teamkänsla med ett gemensamt mål att lyckas tillsammans
Om rollen
Som Automationsingenjör kommer du att arbeta med PLC/DUC programmering, avprovning, driftsättning och injustering av automationssystem i olika fastigheter, allt från flerbostadshus till tekniskt avancerade industrier. Vidare kommer konstruktion och projektering ingå i dina arbetsuppgifter. Du kommer i många fall att ta en ledande position i dina projekt genom att ansvara för tekniken samt att kundens uppsatta förväntningar gällande kvalitet, miljö och ekonomi uppnås. Resor kan förekomma i tjänsten.
Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har följande:
Erfarenhet av PLC-programmering, gärna från olika automationssystem
Gymnasieutbildning med inriktning mot el/automation eller motsvarande
God förståelse för VVS-processer
B-körkort
Flytande svenska i tal & skrift
Meriterande om du har kunskap i t.ex. Beckhoff, Fidelix eller Saia
Vidare ser vi att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som gillar att jobba i team, men som också är bekväm i att ta eget ansvar och att driva dig själv. Du är kvalitetsmedveten, avslutar alltid dina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt och har ett serviceinriktat förhållningssätt, både gentemot kollegor och kunder.
Att vara anställd hos Nordomatic kan innebära att behöva ge samtycke till sekretessbevis och registerkontroll.
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb.
Nordomatic AB (org.nr 556362-2074)
9709139