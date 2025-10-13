Automationsingenjör
Vill du arbeta i en roll där ingen dag är den andra lik? Har du en bred kunskap inom industriautomation och brinner för PLC-programmering? Då kan detta vara tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN:
Som Automationsingenjör hos vår kund blir du en del av en vardag där den ena dagen aldrig är den andra lik. I rollen arbetar du främst med PLC-programmering i Siemens, samtidigt som du är ute hos kunder för att bygga upp och driftsätta maskiner. Du fungerar även som stöd för kunderna och ger genomgångar efter driftsättning. Du kommer arbeta projektbaserat tillsammans med andra automationsingenjörer samt andra ingenjörs-dicipliner, där projekten varierar i storlek och ställer unika krav. Eftersom varje projekt är unikt får du ständigt använda din problemlösningsförmåga och kreativitet för att skapa anpassade lösningar efter kundens behov.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en eftergymnasial utbildning inom automation
Har någon form av kunskap och erfarenhet av att bygga maskiner
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
Bakgrund inom el, antigen genom utbildning eller erfarenhet
Erfarenhet av någon av följande: Fanuc eller ABB-robotar samt Siemens
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som är framåt och ansvarstagande. Du är kommunikativ och samarbetar gärna med andra och du har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kunder och kollegor. Vi ser gärna att du är kreativ i ditt tänkande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday men där ambitionen är att du på sikt blir anställd hos företaget.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlshamn
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
